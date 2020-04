Rafael: “Los anuncios oficiales nacionales, para ayudar a las pymes y comercio, no se han reglamentado”

“Creemos que es efecto de la burocracia y el trabajo a media máquina de la administración pública que nos afecta” dijo. La presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Ing. Alejandra Rafael, indicó estimativamente que el 80 % del comercio se encuentra en situación comprometida de continuidad, por lo que el sector reclama que el Estado instrumente las medidas anunciadas y que, al momento, se encuentran demoradas en su instrumentación. Sobre los créditos blandos anunciados para el sector, a través de la banca privada local, señaló que “prácticamente no se otorgan los mismos, y existen problemas de calificación de las empresas”. Indicó que “referenciamos al sector que, históricamente aporta capital, es una fuente de trabajo y paga sus impuestos”.

En diálogo con FM Horizonte 102.7, señaló que “estamos preocupados por la crisis que nos afecta, miramos con atención también esta pandemia que expone la salud de todos los santiagueños por lo que acompañamos y acatamos las medidas dispuestas por el gobierno nacional y provincial, respectivamente. La salud es altamente prioritaria. Paralelamente, corre la vida económica, que está bastante complicada, y aún con los diversos anuncios oficiales nacionales, para ayudar a las pymes y comercio, los mismos no se han reglamentado y/o instrumentado, creemos que es efecto de la burocracia y el trabajo a media máquina de la administración pública que nos afecta. Hoy, el sector no cuenta con ninguna ayuda del Estado, solo entre el 20 y 25 % del comercio se encuentra operando con actividades habilitadas”.

Aludió específicamente a la preocupación que afecta al sector que referencia, en particular del comercio que, en un 80%, se encuentra en situación complicada con la actividad por cuanto las obligaciones inmediatas de salarios (mes de marzo), alquileres y pago de impuestos u obligaciones al 100%, está afectando la continuidad de la actividad. Indicó como ejemplo que, aún con los anuncios, de diferir obligaciones ante la AFIP no hay nada autorizado o instrumentado y se producen retenciones automáticas o embargos de cuentas bancarias, a lo que se suma el incremento en Autónomos.

Al abundar Rafael sobre los créditos blandos anunciados para el sector, a través de la banca privada local, señaló que prácticamente no se otorgan los mismos, y existen problemas de calificación de las empresas o por los montos que se requieren u otorgan, a todo se suma que los colegios profesionales se encuentran cerrados. Tampoco, reveló, se puede acceder a realizar trámites en algunos bancos, incluso no se podía hacer depósitos de pesos o de cheques para pagos, no obstante el clearing bancario opera todo el día.

Ilustró que los bancos privados exigen, para acordar créditos, garantías seguras para el recupero de los fondos. “Estamos en una situación de emergencia, los bancos privados han obtenido ganancias siderales en los últimos dos años, a merced del aporte del Estado, a cambio de acordar financiamiento a las PyMES, al comercio y la producción que nunca lo hicieron. Los créditos no son para capital, que van a redituar ganancias, sino para pagar salarios, para apagar un incendio de momento” afirmó.

Reflexionó que “los créditos que ofrecen los bancos, a la tasa del 24 %, para la actividad de comercio es muy alta, para afrontar el pago de salarios y, enfrentar una obligación así, es mucho compromiso para el sector. A todo se suma que, los sectores no esenciales, van a estar muy afectados para afrontar costos fijos, sin facturación, sin ninguna ayuda lo que convierte inviable la continuidad de actividades.