Alberto Fernández: “Prefiero un 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”

El presidente Alberto Fernández volvió a defender la cuarentena que decretó desde el 20 de marzo. “No hubiera podido vivir en paz, sabiendo que si podía evitar una muerte no lo hice. No hubiera podido dormir más si dejaba morir a 40 mil personas”.

El presidente Alberto Fernández volvió a defender la cuarentena que decretó desde el 20 de marzo, cuando confesó que no hubiera podido vivir en paz, “sabiendo que si podía evitar una muerte no lo hice. No hubiera podido dormir más si dejaba morir a 40 mil personas. Esa duda nunca la tuve”.

De la misma manera, se mostró crítico con sus pares Jair Bolsonaro y Donald Trump que desalentaron el aislamiento social, y en vista de los resultados en sus respectivos países con el coronavirus, en entrevista con el canal digital Net TV.

En cuanto a la cuarentena, confesó que su única “duda estuvo en el fin de clases”. Recordó que “la primera reacción de los científicos era que no hacía falta cortar las clases porque el virus no tiene capacidad letal sobre los chicos, se reponen rápido. Inicialmente dijeron que sigan, luego se dieron cuenta de que los chicos se infectaban y lo llevaban a sus casas (al virus)”.

Fernández reveló que de acuerdo con los estudios que realizaron científicos en el país, “hay tres cepas distintas de coronavirus en Argentina, una que viene de EE.UU. otra de Europa y otra de Asia”.

Recordó que el ministro de Salud, Ginés González García “vino con informe de la OMS de que el virus muere a los 24º, pero cuando se detectaron los primeros casos había 31º en el país. Es un virus que se va mutando y acomodando a la situación. No falta tiempo para que aparezca la cepa latinoamericana”.

El mandatario reiteró que es falsa la dicotomía economía o salud, ante la repercusión que tiene en la economía el parate por la cuarentena. “No dudé nunca, prefiero 10 % más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve, de la economía sí. En 2003 llegamos al gobierno con Néstor Kirchner, y el año anterior la economía había caído 11% el PBI, había 25% de pobreza y 25% de desocupación y volvimos. De eso podemos recuperarnos, pero no podemos recuperar una vida. Es un dilema falso, porque si dejamos trabajar a la fábrica automotriz, uno que se infecte, en un día contagia a todos y ¿qué hará esa planta sin operarios?”, planteó.

“Nunca dudé en eso. Los que plantean el dilema están diciendo algo falso: yo tengo que salvar a las pymes y grandes empresas también, a los que exportan, porque me faltan divisas para comprar respiradores. No los dejé de atender, pero no pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque pasa”, sentenció.

Además, aseguró: “El enfriamiento de la economía es la consecuencia que yo espero, no espero que la economía crezca con las medidas que estamos tomando, pero también estoy evitando que el estancamiento se convierta en una crisis”.

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández defendió a sus funcionarios como el titular de Economía, Martín Guzmán (“tiene la dosis de heterodoxia necesaria y la dosis de ortodoxia imprescindible”); al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz (“Tiene el don de ver un problema, meterse y resolverlo. Trabaja mucho con Santiago Cafiero”); y Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social envuelto en una polémica por una compra de alimentos con sobreprecios (“Es una persona de una gran honestidad. Nadie está exento que haya un pícaro que quiera sacar provecho”).

Además, confesó que fue crítico de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, pero que como Papa se convirtió en un líder mundial. “Me siento más cerca de la Iglesia, porque se ocupa de los abandonados de África, que bendice a divorciados, a los homosexuales”, rescató. Agregó que el papa Francisco hizo mucho por la Argentina de manera silenciosa. “Cada vez que le pedí ayuda, brindó ayuda, pero no a mí, sino a todos los argentinos”, recalcó.