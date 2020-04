El mercado Armonía abrirá mañana entre las 7 y las 13.30

Brindaron una serie de recomendaciones a quienes asistan. Tendrán un lapso de 15 minutos para hacer las compras.

El mercado Armonía abrirá sus puertas mañana con las distintas medidas de seguridad sanitarias ante ‘la necesidad de la gente que no tiene otro ingreso, que ha aguantado hasta ahora todo lo que ha podido’, señalaron desde la cooperativa La Armonía que administra esta institución ubicada en el corazón de la ciudad.

El presidente de la cooperativa, Roberto Pellicer, informó que el horario de atención será entre las 7 y las 13.30 a la par que los locales que abrirán sus puertas ‘van a ser solo los habilitados por el decreto correspondiente, los que venden carnes, pollos, pescados, verduras, los demás no van a abrir’.

Agregó que ‘no todos quieren abrir, se está viendo de abrir por la gente que quiere, que necesita, que no tiene otro ingreso, se ha aguantado todo lo que se ha podido, sin estar en la atención al público, pero ya no lo soportan, no se puede. No van a abrir todos, será un 20% de los puestos no más de eso’.

El dirigente apuntó que ‘se abrirá cumpliendo todas las medidas sanitarias como el barbijo, la limpieza, el distanciamiento entre las personas y todo lo que

hay que cumplir’. Agregó que ‘al no haber transporte público no hay gran afluencia de gente, se abre por la cuestión que se puede encontrar la verdura, la fruta,

las carnes todo lo fresco y que en el centro no hay tanta oferta’.

Puntualizó que ‘vamos a abrir solo 4 puertas, la Policía va a controlar que no haya aglomeración y que se cumplan todas las medidas’.

El mercado también aportó una serie de recomendaciones:

1). Hacer una lista antes de ingresar.

2) Respetar el máximo de personas que ingresan.

3) Si la capacidad está completa, esperar en la fila.

4) Designar solo una persona por familia para hacer las compras.

5) Desinfectar las manos con alcohol antes de ingresar.

6) Mantener al menos 1 metro de distancia con los demás.

7) Tapar la boca con brazo o pañuelo al estornudar.

8) Permanecer un máximo de 15 minutos.

9) Realizar solo las compras necesarias.

10) Desinfectarse las manos al salir.