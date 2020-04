Fernández: “Tengo una triste noticia: no sé cuánto tiempo durará esto”

El Presidente reflexionó sobre el momento que vive el país: “Tenemos que pasar esto con ética: no es ético dejar a cada argentino librado a su suerte”.

El presidente Alberto Fernández convocó a “pasar” el período de aislamiento social por el coronavirus con “ética” y reivindicó el rol del Estado para hacer frente a la emergencia. Además destacó a la oposición que está a cargo del gobierno de distintas jurisdicciones y reivindicó a los empresarios argentinos, a los que diferenció de la actitud que tuvo en su momento Techint cuando anunció despido de 1.500 empleados en el inicio de la pandemia.

El mandatario afirmó que, según los epidemiólogos, “los resultados de la cuarentena están aplanando la curva” de contagios.

En una entrevista que brindó al canal Telefé, Fernández aseguró que “no es ético que para que alguien no pierda plata” haya que “condenar a la gente a la muerte”, por lo que abogó por “pasar” la emergencia con “ética”.

Consultado puntualmente de si el 27 de abril ya se podría estar hablando del fin de la cuarentena, el jefe de Estado fue categórico sobre la incertidumbre que hay en el Gobierno: “Tengo la triste noticia de decirles que no sé cuánto tiempo durará esto. Ojalá las cosas estén mejor y estemos liberando a la Argentina. Tenemos que hacerlo responsablemente. Sería más fácil decir a la gente que después de esto ya salimos”.

Además, el mandatario aclaró que en este momento “no podemos volver a hacer nuestras vidas” como antes de la pandemia porque “nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos”.

Sobre la oposición, indicó que “los que están gobernando en la oposición entienden perfectamente bien lo que estamos haciendo, y tenemos exactamente el mismo propósito. Sería un ingrato si dijera que los intendentes, desde el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no ayudan, están al pie del cañón como cualquiera de los nuestros, que están trabajando denodadamente”.

En cuanto a los empresarios, hizo una disquisición entre lo que intentó Techint (despedir a 1.500 empleados en plena pandemia) y los empresarios argentinos, cuando habló de “miserabilidad”.

“Es un acto de miserabilidad, en un contexto como el que estamos, tomar la medida de despedir en el mismo momento en que uno estaba discutiendo y pensando cómo llevar adelante la cuarentena, porque el objetivo final de esa medida era, de algún modo, presionarnos a volvernos atrás con esa decisión. Para mí es un tema superado, hasta con Techint. Algún directivo de Techint me visitó y dije no que no hay nada más que discutir, ahora lo que tenemos que hacer todos es tirar todos para el mismo lado”.

“Tampoco voy a decir que yo creo que los empresarios en Argentina son miserables. Estoy gratamente cansado de ver cómo los empresarios ayudan a salir de este problema”, subrayó.

“Argentina es muy desigual: Capital Federal tiene una concentración injusta y el Norte es un lugar abandonado”

“La pandemia muestra la enorme desigualdad que hay en el país”, sostuvo el presidente Alberto Fernández en otra entrevista, esta vez con el canal digital Net TV. Además, cuestionó el incremento de precios por especulación, como el alcohol en gel.

“El coronavirus muestra desigualdad, hay dos Argentinas cruzando la General Paz (divide Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires)”, indicó Fernández que consideró que el actual contexto, “es la oportunidad que tenemos en el país, porque vamos a partir de un lugar tan bajo, porque todos vamos a quedar igualados tan bajo, para hacer un nuevo pacto federal de cómo desarrollar a la Argentina”.

En tal sentido, y haciendo una proyección a futuro, expresó: “Mi mayor deseo es dejar a la Argentina en una senda de crecimiento con igualdad, eso supone también igualdad regional. Argentina es muy desigual, el Norte es un lugar abandonado”.

Y graficó: “Es injusto la concentración de riqueza que tiene Buenos Aires: destina en espacios públicos más que el presupuesto de La Matanza”.

Por otra parte, cuestionó a los que incrementaron los precios de producto ante la pandemia, lo que produjo, sostuvo, una inflación especulativa. “Los datos indicaban que la inflación estaba cediendo, y si está subiendo es por especulación no por una cuestión inercial”, completó.