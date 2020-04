Neder: “Tenemos que trabajar unidos apoyando las medidas”

“Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda es la que va a empezar después del 26, que es obviamente comenzar a abrir la actividad social y económica» dijo el ministro de Salud. El senador santiagueño y su análisis de la exposición del ministro Ginés González García.

El ministro de Salud, Ginés González García, brindó esta tarde su informe a la Comisión de Salud del Senado de la Nación, en el marco de las medidas adoptadas frente al avance del coronavirus y las previsiones del Gobierno sobre la evolución de la pandemia. También se analizó la situación del dengue a nivel país.

La presentación del ministro ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta se realizó mediante sistema de videoconferencia, por espacio de casi cuatro horas. Vale consignar que preside dicha Comisión el radical jujeño Mario Fiad; mientras que el senador por Santiago del Estero, José Emilio Neder, fue designado vicepresidente; y el rionegrino Alberto Edgardo Weretilneck, secretario.

Conceptos de Neder

El senador Neder destacó “la claridad en la exposición del ministro, cuya precisión técnica y rigor científico describió puntualmente el compromiso de priorizar lo sanitario, fortaleciendo el sistema público de salud”.

Ahondando su concepto, Neder partió de la base “de que cuando se gobierna, se establecen prioridades y se toman decisiones políticas. En ese sentido el presidente Alberto Fernández dejó bien en claro desde un principio cuáles eran las suyas. Tenemos que trabajar todos unidos apoyando estas medidas que se han tomado, y que nos están protegiendo de una pandemia que en el mundo está haciendo estragos”, expresó.

Capacidad de respuesta

Durante la videoconferencia fueron abordados temas relacionados con el monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector salud, universalización del acceso a medicamentos esenciales mediante el Programa Nacional «Remediar», y características de interacción nacional con las áreas de salud de cada provincia.

El ministro Ginés González García afirmó que «el sistema de salud tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace dos meses», asegurando que habrá «una tasa muy alta de respiradores por habitante». Al respecto puso como ejemplo que «la mitad de las camas de cuidados intensivos están vacías, unas 4.200”, según precisó.

Además, resaltó que se están produciendo «120 o 130 respiradores por semana» y que «se van a duplicar en los próximos días», por lo cual aseguró: «vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante».

Cuarentena

Respecto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, González García sostuvo que «claramente por mucho que uno trabaje en mejorar la respuesta de los servicios de salud, si uno no regula la demanda, no administra la forma en que se presentan los casos, ningún sistema pueda dar respuesta, y cuando no hay respuesta se eleva tremendamente la letalidad».

Sobre cómo se flexibilizará la cuarentena, el funcionario remarcó que se va a “trabajar con criterio epidemiológico. Es decir números de casos en la provincia, grado de circulación que hay del virus. También con un criterio geográfico, porque no es igual para cada lugar del país. Y con criterio de actividad, porque no es lo mismo una minera que una gran fábrica en el Conurbano”.

“Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda es la que va a empezar después del 26, que es obviamente comenzar a abrir la actividad social y económica. Los criterios han sido charlados con las provincias, que han empezado a enviar ahora cuál actividad quieren ellos comenzar a iniciar”, aseguró.

Sin embargo, aclaró: “Si esto -por la cantidad de casos- se acelera más allá de lo que nosotros podemos controlar, vamos a volver a frenar”.

Tests

Por otro lado, el funcionario defendió la cantidad de tests que se hacen en la Argentina al decir que se está «haciendo bien la relación muestras-positividad».

«El porcentaje de positividad de test ayer fue del 11,62 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que si, de cada diez casos se sabe que uno es positivo, implica que se está haciendo bien la relación muestras-positividad. Se está haciendo la cantidad de muestreos útiles», señaló.