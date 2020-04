La Procuración General de la Nación estableció límites y facultades de actuación de las fuerzas de seguridad durante el ASPO

Para realizar denuncias sobre los abusos, en todo el país, dirigirse a la Procuraduría de Violencia Institucional (tel 01160899058/9059) o al Fiscal Federal más próximo a su domicilio. Con la aplicación del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio» (ASPO), por una que otra circunstancia, con ciertos atenuantes en el principio, por lo urgente de su aplicación, se han registrado -en diversos puntos del país-, situaciones que, en principio se consideran «excesos policiales», que podrían pasar a tener otro cariz, y que se han viralizado en redes sociales.

Al efecto, se conoció un documento de la Procuracion General de la Nacion, bajo el título: “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)”.

Por señalar algunos: las fuerzas de seguridad NO podrán: 1) Apartarse de los protocolos que regulan el uso racional de la fuerza 2) Realizar detenciones sin informar antes al juez y fiscal, indicándole al detenido quien es el fiscal del caso y el nombre del Defensor Oficial que los asistirá. 3) no pueden impedir que se filme la intervención policial 4) Retener o secuestrar documentos personales de identificacion. 5) exigir que el personal policial se identifique, etc.

