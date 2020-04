Mukdise: “Estamos concretando el regreso de un poco más de 300 trabajadores y de familias de la Costa Atlántica”

Río Hondo. El Intendente de Las Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Alejandro Mukdise, informó que “con el ingreso a la Terminal de 8 colectivos, este fin de semana, estamos concretando el regreso de un poco más de 300 trabajadores y de familias desde Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita, entre otras ciudades”. En todos los casos, a su arribo, se hace un trabajo de control de salud, con seguimiento puntual de todos. Subrayó su satisfacción “por el gran cumplimiento y el consecuente grado de concientización de la gente, en acatar este dispositivo”. Asimismo, saludó a sus colegas intendentes “con quienes tenemos un contacto permanente, y veo su compromiso en esta tarea”.

El Intendente, Jorge Alejandro Mukdise, indicó que “se atienden situaciones que se plantean para el “regreso administrado de trabajadores golondrinas” que, como todos los años, se trasladan a la Costa Atlántica, durante la temporada de verano. Afortunadamente, con el ingreso a la Terminal de 8 colectivos, este fin de semana, estamos concretando el regreso de un poco más de 300 trabajadores y de familias desde Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita. Los recepcionados, muchos de ellos, son de Termas de Río Hondo, y otros tienen residencia en localidades vecinas, como Colonia Tinco, Vinará, El Charco, etc y en todos los casos se hace un trabajo de control de salud, con seguimiento puntual de todos. Intervienen las autoridades municipales de cada localidad que se encargan del traslado y seguimiento del protocolo establecido de aislamiento obligatorio”.

Mukdise aludió a la tercera etapa de cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) señalando que “estamos satisfechos por el gran cumplimiento y el consecuente grado de concientización de la gente, en acatar este dispositivo, que se aplica para enfrentar el Coronavirus, para no tener que lamentar víctimas. Por el momento, en la ciudad, no se han registrado casos sospechosos, salvo situaciones de algunos inadaptados sociales que no comprenden la magnitud de lo que estamos enfrentando todos y rompen la Cuarentena”.

Reveló que “con las instituciones de la provincia intervinientes, estamos estudiando ajustar los horarios de ingresos y de controles, y las áreas del municipio afectadas, como Calidad de Vida, Rentas, Tránsito, Salud y Acción Social, Protección Civil y Servicios Públicos, no tienen descanso. También, hacen su aporte Turismo, Cultura y Deportes, cuyos responsables están generando importantes contenidos On-Line, para llegar con opciones de entretenimiento, para todas las edades. Estamos trabajando administrativamente, de 9 a 12, sin atención al público, a lo que se suman demás tareas de control, durante la jornada en la calle, con las guardias establecidas para cada dependencia. Además, estamos enfrentando dos frentes. Por un lado el coronavirus y, por otro, el dengue, por lo que, en este último caso, luego de las 20, se realizan tareas de fumigación en barrios y espacios públicos”.

Reflexionó que “afortunadamente, con acierto desde la Provincia y desde la Nación, se han aplicado estas medidas preventivas de aislamiento donde, en el caso de Santiago del Estero, ya llevamos 11 casos positivos y, en los últimos 5 días, no se han confirmado otros positivos o avanzaron los casos sospechosos. Lo importante es no relajarse, ante este panorama que puede considerarse en principio auspicioso. Hay muchas necesidades, y muchos sectores están siendo afectados, en la producción, el comercio y el trabajo, que la están pasando muy mal, pero también no tenemos más opciones. Sin vida, no hay recuperación económica, por ello compartimos las disposiciones establecidas”.

Agradeció Mukdise el acompañamiento de control del ASPO, del personal de salud afectado de la provincia y del municipio, como así también de las fuerzas de seguridad; Policía de la Provincia, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Reflexionó que “somos conscientes que este año va a ser duro para el turismo, eje central de nuestra economía local, por lo que vamos a tratar de sobrellevar esta situación de excepción. Este parate de la actividad turística, a nivel mundial, va a dejar muchas secuelas y será el último sector que se reactive”.-

Por último, Jorge Mukdise, entusiasta saludó a sus colegas intendentes “con quienes tenemos un contacto permanente, y veo su compromiso en esta tarea, entre otros, a la Ing Norma Fuentes, Dr. Astor Padula, Pablo Mirolo, Pocho Ibañez, y municipios de segunda y tercera categoría. Valoro también, el acompañamiento del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, de la cartera de Salud, del Ministro de Gobierno, Dr Marcelo Barbur, siempre dispuesto las 24 hs y a la Ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, y remarco su valioso trabajo, en estas especiales circunstancias, que también se valoró muy bien en otras provincias” subrayó.