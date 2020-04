El gobernador Zamora mostró sus condolencias por el fallecimiento de un «querido amigo»

“Una profunda tristeza, es el sentimiento que me hoy me embarga, por el fallecimiento de un viejo y querido amigo, Horacio Montenegro; con el que pude compartir muchísimas responsabilidades institucionales”, escribió el mandatario provincial en su Facebook.

El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, acudió a su cuenta de Facebook para hacer referencia al fallecimiento de Horacio Montenegro.

“Una profunda tristeza, es el sentimiento que me hoy me embarga, por el fallecimiento de un viejo y querido amigo, Horacio Montenegro; con el que pude compartir muchísimas responsabilidades institucionales, además de la militancia política de tantos años. Mis condolencias a su familia en este doloroso momento. Y que brille para él, la Luz que no tiene fin!”, escribió el mandatario provincial.

La publicación generó fuerte repercusión en la sociedad, alcanzando decenas de comentarios, varios compartidos y cientos de reacciones.