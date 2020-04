COVID 19: EL VIRUS QUE NOS MUTARÁ EN MARXISTAS A TODOS.

Amigos:



Como casi la mayoría de Uds., he leído en mi juventud el plexo principal de las memorias de Bonaparte. Quien tal vez, luego de César, fue el primer hacedor del culto a su propia personalidad.



Antes se sostenía que exportó la Revolución Francesa a toda la Europa continental, aunque en realidad, de sus invasiones y conquistas furtivas, solo dejó a la posteridad el Código Civil que casi todos sus vecinos tomaron para sí.



Empero, lo he considerado siempre como un sujeto excepcional, sobremanera por las técnicas de artillería que de nadie estudió previamente.



Pero por fuera de sus yerros y éxitos que tuvo casi a la par, ahora veo, en este preciso momento al hojear sus amarillentas hojas, que un subrayado tracé sobre sus cavilaciones mientras era ya prisionero de los británicos en la remota Isla de Santa Helena.



En uno de esos párrafos esbozó una reflexión en la que poco conocimiento tengo que alguien haya reparado demasiado: «Dejen que China duerma porque cuando despierte el mundo temblará».



Promediaba por entonces 1820 y ese proto gigante, no representaba ninguna amenaza y menos grandeza.



Gobernado por dinastías opiáceas que de la corrupción y el sojuzgamiento de su campesinado, hacían una suerte de pasatiempo y base de sustentación y poder omnímodo.



¿Qué motivó a ese pequeño y gran corso para reparar en una nación embrutecida y hambreada?



Pues eso, estimados, nunca lo sabremos, pero es ahora precisamente, cuando esas proféticas pinceladas napoleónicas cobran una especie de estremecimiento intelectual.



Mao Tse Tung se demoró casi veinte años en su caminata para adoctrinar a sus paisanos -léase agricultores famelizados-, la imperativa necesidad de su Revolución Cultural.



Setenta años después, o sea hoy, esa semilla germinó merced a un bacilo cuya capacidad de mutación en indetectables nuevas cepas, a pesar que los más grandes centros de investigación orbital no lo admitan públicamente, infortunadamente es incombatible.



Y ese quizás, sea el precio que toda la Humanidad deba de abonar por los jugueteos en compartimientos estancos de las Leyes de la Naturaleza, que de un día al siguiente liberan algo contra lo que nada se pueda hacer; apenas resignarse.



En su voraz embestida se llevará puesta a toda la ancianidad. Y deberemos de ver en ello, el comienzo de algo inaudito.



Por cuanto hemos visto, desde 1917, como los postulados de Karl Marx, se impusieron, pero inexorablemente y siempre a puntas de bayonetas. Apelando a un arcaísmo que muchos dábamos por olvidado, el comunismo internacional está debutando.



Y con la complacencia resignatoria de todos nosotros, los terráqueos, sin necesidad de percutar un solo botón desde una base misilística, ni despachar un solo soldado a frente de batalla alguno.



A partir del pasado marzo, las Fuerzas Armadas universales reducirán su campo de operaciones militares, tan solo a un desplazamiento policíaco.



Y se limitarán al hegemonismo disuasivo y preventivo de los inexorables desbordes sociales colectivos, que se habrán de multiplicar con idéntica intensidad y coetáneamente. Tanto en Park Avenue como en el centro de Ugadugú -Capital de Burkina Faso-.



Este inevitable cambio de paradigmas del ser humano, sin que de ahora en más sea relevante si está adherido al Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, Budismo Zen o cualquier otra creencia, no será en principio muy metabolizable. Particularmente en el Occidente al que honramos nuestro origen y pertenencia de valores.



Tal vez -nunca lo descarté-, esto no sea más que un celestial meta mensaje, que al menos para mí, Nuestro Creador, nos ha enviado, para detener el descomunal avance de la estupidez colectiva, la codicia, la avaricia y todas las deidades a las que acarician cotidianamente quienes aún sienten ser propietarios del linaje de los todo poderosos y del resto de bobos que aspiran incorporarse a esa toxicidad.



Durante casi todo este día, que por concluir está, hemos visto noticiarios de todo el orbe en los que el unívoco mensaje informativo, se basa con exclusividad en las bajas diarias. Tomaré a la sazón, el caso de aquí, USA.



A comienzos de abril, la cantidad oficial de contagiados era de apenas algo más de cien mil. Desde esta madrugada, ya alcanzan los setecientos mil. Y admitiendo la ralentización de las certeras cifras que, se dice, superan los cinco o seis millones. Que simplemente no pueden ser autenticados porque el Departamento de Salud Pública, solo ha testeado a dos millones de habitantes.



En otras palabras, ni se molesten en actualizarse diariamente por cifras de infectados aquí o allá, porque nunca serán veraces las que se publiciten.



Sin embargo, esta actual insensatez de censura oficial adoptada en este país como en Europa, es de suma e inusitada peligrosidad ya que enerva a comerciantes e industriales por igual, para cartelizarse en pos de la extinción de esta mundial cuarentena.



Pronto caerán en la cuenta que este virus llegó para quedarse y echar raíces.



Ahora con mayor exactitud se sabe que, el Presidium de Beijing dio la orden que se infiltrase a través de sus propios turísticos paisanos.



Y me animo a afirmar que, este primer round y con unanimidad del jurado, es para China.



Lo cual me conduce a una pregunta: ¿podrá revertirse?



Ergo, esta jugada de pizarrón de estos ojos oblicuos ¿disciplinará al resto del mundo en olvidar y para siempre el concepto de la propiedad privada y acostumbrarse a un tan nuevo como viejo precepto; ese de la propiedad participativa?



Al principio costará.



Pero si detenemos un tanto ese dogmatismo de dar por sentado todos los hechos predecibles y lo meditamos un tanto más ¿cuáles son las otras opciones?



Las del tipo bélicos, deséchenlas, toda vez que cuando un nuevo precepto se impone por aéreo contagio ¿dónde se encuentra apostado y sobre todo quién es el adversario? Nadie.



Pero en un sentido diametralmente opuesto, otros razonamientos también están emergiendo entre muchos analistas como nosotros.



Y es que, acaso, el auténtico vendaval por desatarse sea la otra guerra. Es decir, la inveterada lucha por el poder total.



Por cuanto, los actuales Primeros Mandatarios de cualquier parte, comienzan a saborear los aspectos benéficos de las autocracias.



Trump, que fue y es un apostador serial, arriesgará todo por la sencilla y deductiva razón que él también integrará la jerarquía de otro looser como el resto de sus congéneres, los archi millonarios.



Esos y no otros, vemos al menos unos cuantos, que puede ser el futuro escenario. Conflictos domésticos por alcanzar la dorada supremacía. Que, mucho antes de lo que muchísimos suponen, ya no se cuantificarán en dólares. Y que, con una estelaridad y sincronía, será en el mismo instante para cualquier región del planeta.



Insisto con lo que afirmamos en nuestra última entrega respecto a no contar con suficientes elementos evaluativos, para atribuirle el necesario protagonismo al yuan.



Ya que antes de admitir la irredenta pero descontable capitulación occidental ante los asiáticos, es probable que se negocie el surgimiento de un nuevo signo monetario.



Por ello nuestra insistencia, esto es -y vamos de nuevo-, cuantas más mentiras oficialicen los gobiernos, más falsas creencias difundirán a sus ciudadanos respecto a esto, como una calamidad transitoria. Que, con una masiva vacunación será en poco tiempo, algo para el recuerdo. Ya que, inducen con ese montón de falacias a la creencia de las mayorías, que finalmente todo se enderezará.



Conforme nuestro modo de ver este flagelo, cuanta mayor veracidad se notifique a través de las corporaciones mediáticas que, alcanzados los setenta años, nuestro tiempo en esta mundana vida es en un todo finito, será menos traumático que este gigantesco negacionismo.



Porque además, la persistencia de más fakes news pero con sellos de origen y calidad gubernamentales, será muchísimo más dañino para siete mil millones de seres humanos, que antes o después lo comprobarán por las suyas.



En mi pobre patria Argentina ocasionalmente impacte con mayor profundidad esta realidad de momento solo virtual, a poco de haber tomado nota hoy que el dólar cotiza en proyección alcista.



Y que, una turba de retrasados mentales que, tiene incorporados a filas, tanto a políticos, industriales, periodistas y funcionarios públicos, aun vocean consignas en contra de los acreedores, bonistas y personajes del FMI.



Evidente resulta para mí y quienes frecuentamos, que Argentina sigue en ese letargo cianótico tan divorciado de la realidad y ni remotamente podrá avizorar el porvenir que a la vuelta de la esquina, impaciente nos espera.



Por ello, asignamos un ineluctable desenlace en mi Patria, respecto, no a quién sucederá a este mortadela de Alberto Fernández, sino algo por demás delicado, como quiénes podrán ser exegetas, incluso con denodada humildad de reglas mundiales que apenas comienzan y tibiamente a redactarse.



Esas sobre el…



COVID 19: EL VIRUS QUE NOS MUTARÁ EN MARXISTAS A TODOS.



Cordialmente, Carlos Belgrano.-

