Zamora:»Nos preocupa que no nos circule el virus»

El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, mantuvo una entrevista telefónica con Jonatan Viale en su programa Viale 910, por La Red. En donde se trataron temas sobre la pandemia por el Covid-19 coronavirus. Cómo se encuentra la provincia de Santiago del Estero, las medidas implementadas, casos positivos, sospechosos, la economía y las actividades que funcionan.

El mandatario provincial comenzó: “Estamos tratando de cumplir con todo lo que se está determinando de orden nacional con las medidas propias a nuestro contexto. Primero que somos una provincia chica, no tenemos los transportes funcionando en la actualidad. Esa medida la tomamos de manera preventiva. Recién la semana que viene vamos habilitar es un esfuerzo grande que está haciendo el área de la salud. Son esenciales”, indicó.

Luego agregó: “Otra de las medidas diferentes que tomamos, fue que implementamos junto con Catamarca, Jujuy y La Rioja el barbijo obligatorio, o el tapaboca, para que la gente que circula en la calle que no sea del ámbito de salud sea obligatorio. También tomamos otra medida.

«Nosotros armamos un sistema de circulación propia que incluso le préstamos a otra provincia, que lo hicimos con un software propio que esta desde la hora 0 desde el 20 de marzo, es decir, toda persona que por su función esencial aunque sea un permiso por un día o por horas lo tiene figura en el sistema con el DNI, la policía lo para y figura verde o rojo, eso nos ha permitido un control de circulación, con más de 5 mil detenidos, más de 3 mil vehículos secuestrados» sostuvo.

Por otro lado, paralelamente el sistema de seguimiento, estamos incluyendo con todas las personas que vienen de afuera, que ha tenido contacto estrecho con gente que haya tenidos coronavirus, o caso sospechoso, eso nos permite un control geo referencial con una aplicación de todo un mapa, que se complementa con otra medida, estamos realizando test rápido”, indicó.

Luego, Zamora se refirió a las actividades de apertura que se realizarán la semana que viene:

«Las actividades que se realizarán la semana que viene, además del transporte, radio taxys (limitado con una sola persona como pasajero), habilitaremos el comercio puerta a puerta, de algunos elementos. Es más, estamos pensando en la restricción que la apertura. Estamos más preocupado para que el virus no nos circule. Hay 11 casos no 12, como sale en el informe nacional. Se trata de un santiagueño que reside en Buenos Aires, sin cambio de domicilio. De los 11 casos, tenemos 3 todos son gente que vino del exterior, nosotros estamos tratando de que no circule, de esos 11 casos, 3 están dados de alta. Es la situación hoy que tenemos en la provincia» dijo.

«De a poco venimos flexibilizando las actividades, vamos a habilitar consultorios la semana que viene» añadió.

Agregó que «estoy convencido que el Gobierno Nacional está en lo correcto. Estamos ante una situación inédita de lo que pasará en el mundo. Nos hacemos la idea de que esto va durar mucho, vamos a tenernos que ir adecuándonos, en la provincia».

“Somos una provincia que no tiene deuda, no nos olvidemos que venimos de un contexto grave de los últimos años y el contexto de todas las provincias y del país, no somos una isla. Si esto se mantiene, en el tiempo vamos a tener un problema, de hecho el Gobierno Nacional está ayudando a la provincia. Nosotros no somos una provincia que necesitemos tomar préstamos para poder enfrentar por lo menos los próximos meses la masa salarial” concluyó.