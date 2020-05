La provincia recibió insumos y respiradores

El Gobernador Gerardo Zamora recibió a los ministros de la Nación, Dr. Ginés González García (Salud) y Dr. Eduardo de Pedro (Interior) quienes trajeron los insumos para la lucha contra el coronavirus. Hubo una visita al Nodo Tecnológico donde está montándose el hospital de campaña

















El Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, acompañado por el Jefe de Gabinete de ministros, Elías Suarez y la ministra de Salud de la provincia, Lic. Natividad Nassif recibieron al ministro de Salud de Nación, Dr. Ginés González García y al ministro del Interior, Dr. Eduardo “Wado” de Pedro quienes trajeron equipamiento sanitario para los hospitales santiagueños que luchan contra el coronavirus.

En la oportunidad, también estuvieron, secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, subsecretario de Salud, Alejandro Coria, senador Nacional, José Emilio Neder y subsecretario de Salud de la provincia, Dr. Cesar Monti.

Tras la recepción en el aeropuerto local, las autoridades nacionales y provinciales se dirigieron al Nodo Tecnológico y recorrieron las instalaciones donde se está montando el Hospital de Campaña con una capacidad de 400 camas, estaciones de enfermería y una enfermería central para tratamientos complejos.

Al terminar el recorrido, los funcionarios volvieron al aeropuerto para recibir los insumos, entre los que se cuentan, nueve respiradores, 600 kits de protección para el personal de salud, médicos que realizan los procedimientos de mayor complejidad, 2000 determinaciones de PCR en tiempo real para diagnósticos y mil columnas y un ecógrafo para los centros de salud de la municipalidad de la ciudad de La Banda con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria del coronavirus Covid- 19.

Palabras de las autoridades

El ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, manifestó: “trajimos equipamiento, todo tipo de insumos, reactivos, vestimentas para los trabajadores” y agregó que “en el programa que estamos haciendo desde el gobierno nacional tenemos la estrecha colaboración del gobierno provincial”. Dijo también “estamos trabajando como quiere el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, como necesita la República Argentina en un tema que nos tiene ocupados y preocupados”.

También el ministro nacional destacó “las maravillosas instalaciones del Nodo Tecnológico y que esta adecuado para que si llega a ocurrir, lo que nos queremos que ocurra, está preparado. Hasta ahora nos venimos manejando bastante bien y viene ocurriendo bastante poco y así queremos seguir”. Agregó “claramente Santiago del Estero ha tenido muy pocos casos, los que han tenido han sido importados. Hay lugares que no han tenido como la provincia de Catamarca y otros muchos casos como Buenos Aires, ósea que las alternativas no son iguales en la Argentina, por eso también el Presidente de la Nación, en el último decreto, ha dejado a la autoridad local que maneje, a manera tal de cómo está la densidad de la población, el estado epidemiológico de cada lugar y con esos parámetros estamos entrando en distintas fases de la cuarentena. La cuarentena va a seguir, pero no va ser igual siempre, ni va ser igual en cada lugar del país, va a ser distinto. Hasta ahora venimos muy bien, nada va ser lo mismo, hemos cambiado mucho, es ejemplar la actitud que han tenido los argentinos, por eso se ha podido cumplir con la cuarentena y los resultados. Nosotros lo que queremos que sigamos cuidándonos, que sigamos aunque no sea la cuarentena dentro de la casa que sea un cuidado cuando circulamos con barbijos, distanciamiento social”.

Finalmente Ginés González García destacó “Todas las medidas que ha tomado la provincia de Santiago del Estero, están muy bien, se puede ver en los resultados, son adecuadas y la van ajustando con la realidad, como ser el caso de Selva. En todo momento han demostrado gran compromiso político y mucha suficiencia profesional para enfrentarlo. En ese sentido vamos muy intensamente y muy de acuerdo y por supuesto no dando la batalla por ganada y entendiendo que vamos bien”

Seguidamente, el ministro del Interior de Nación, Eduardo de Pedro, dijo: “en nuestro país afloró la solidaridad, el espíritu coordinador que se dio entre todas las instituciones y la sociedad civil» y agregó que «el gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales y municipales, más allá del color político, han puesto todo el esfuerzo en coordinar políticas para cuidar la salud de la sociedad».

Para finalizar, el Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora destacó la decisión “que tomó el Gobierno Nacional a través del ministro de Salud de la Nación, de cuidar los productos escasos” y otra cuestión que “no es solamente la decisión, es la inversión en recursos para que nosotros estemos recibiendo hoy y muchas otras provincias, respiradores artificiales y junto con ello equipamiento para el cuidado médico, reactivos y muchos otros insumos que a nosotros a las provincias les iba a ser muy difícil conseguirlos atentos a la gran demanda mundial que hay y a los pocos proveedores que hay de estos insumos. Esto muy importante para nosotros”.

Finalmente, Zamora destacó la importancia de “la visita del ministro de salud, Dr. Ginés González García, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, donde tuvimos un tiempo para conversar, tiempo para darles nuestras inquietudes, para poder decirles no solo como marcha la cuestión sanitaria de la pandemia, sino también la económica, a través del ministro del interior y seguir estableciendo mecanismos para este gran problema que vive el mundo, la Argentina y nuestra provincia. También se hicieron un tiempo para llegar al Nodo Tecnológico donde estamos terminando de armar un Hospital de Campaña con cuatrocientas camas y todo eso para nosotros es muy importante. Estamos agradecidos con los ministros”, concluyo el Gobernador Gerardo Zamora