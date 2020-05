En Santiago del Estero se mantiene en 14 los casos confirmados

Se encuentran en seguimiento 234 personas sanas que viajaron a zonas con circulación de COVID-19.

El reporte diario de la situación epidemiológica en Santiago del Estero indicó que, hasta la fecha:

Se auto reportaron once personas con antecedente de viaje a zonas con circulación de COVID-19, uno de ellos procedentes del exterior y el resto corresponde a migración interna.

Hasta la fecha finalizaron el aislamiento sanitario preventivo 553 personas con antecedentes de viaje.

En el día de la fecha no se confirmaron casos, por lo que se mantiene el total de catorce (14) casos confirmados en la provincia. Hasta la fecha se reportan un total de 8 (ocho) casos recuperados.

Además se reporta un caso confirmado que se encuentra internado la provincia de Buenos Aires.

No se descartaron casos, por lo que se mantiene un total de ciento setenta y uno (171) casos descartados a la fecha.

Se descartaron nueve (9) personas definidos como contacto estrecho de un caso confirmado.