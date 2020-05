Piden investigar a Macri y su «mesa judicial» por interferir en la Justicia

Tras las declaraciones de la jueza de Casación, Ana María Figueroa, piden investigar al ex presidente Mauricio Macri por direccionamiento de causas judiciales.

Una grave denuncia para que se investigue si funcionarios y allegados del ex presidente Maurio Macri llevaron a cabo maniobras para interferir en la justicia y direccionar investigaciones.

La denuncia fue realizada en los tribunales de Comodoro Py tras las declaraciones de una jueza de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa quien dio cuenta en una entrevista sobre las presiones que sufrió por parte de un funcionario del gobierno de Macri en el marco de la causa del memorándum por Irán.

Un grupo de diputados y senadores del Frente de Todos pidieron que se investiguen supuestas “presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el Ing. Mauricio Macri entre el l0 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”.

“Tales maniobras fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial; integrada nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales, entre los que cabe mencionar, a título enunciativo y no taxativo, al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, el ex Secretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, el ex titular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los ex Secretarios de Estado, Ores. José Torello y Pablo Clusellas, el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián («Pepín») Rodríguez Simón y Daniel Angelici”, dice la presentación.

La denuncia fue radicada por varios senadores y diputados del Frente de Todos, como José Miguel Ángel Mayans, Senador Nacional por la provincia de Formosa, Anabel Fernández Sagasti, Senadora Nacional por la provincia de Mendoza, Matías David Rodríguez, Senador Nacional por la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Claudio Martín Doñate, Senador Nacional por la provincia de Río Negro, María de los Ángeles Sacnun, Senadora Nacional por la provincia de Santa Fe.

También Jorge Enrique Taiana, Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Guillermo Eugenio Snopek, Senador Nacional por la provincia de Jujuy, María Teresa González, Senadora Nacional por la provincia de Formosa, Ana Claudia Almiron, Senadora Nacional por la provincia de Corrientes, Mariano Recalde, Senador Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Luis Gioja, Diputado Nacional por la provincia de San Juan, Josefina Gónzalez, Diputada Nacional por la provincia de Santa Fe, Martín Soria, Diputado Nacional por la provincia de Río Negro, Marisa Uceda, Diputada Nacional por la provincia de Mendoza, Nicolás Rodriguez Saa, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, María Graciela Parola, Diputada Nacional por la provincia de Formosa, Leopoldo Raúl Moreau, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Vanesa Siley, Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires y Rodolfo Tailhade, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires .

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 3 a cargo de Daniel Rafecas.