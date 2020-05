Fernández anunció nueva etapa de la cuarentena, pero en Santiago del Estero no habrá cambios

La provincia de a poco irá abriendo actividades, pero en forma racional, bajo estrictos controles de protocolo y circulación de personas, siempre y cuando no aparezcan nuevos casos de Covid- 19.

El presidente Alberto Fernández prolongó la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo, “sin grandes cambios” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), pero con algunas excepciones que se analizarán para flexibilizar actividades, mientras que el resto del país iniciará la fase 4, de “reapertura progresiva”.

En esta nueva fase, Santiago del Estero no mostrará cambios sino que continuará la cuarentena como hasta ahora, trascendió desde el Gobierno provincial.

Durante su mensaje, el presidente Alberto Fernández recalcó que las excepciones al aislamiento o incorporación de nuevas actividades en las provincias, son facultades del gobernador, salvo aquellas actividades o servicios que el Gobierno considera prohibidas.

Por lo pronto, la nueva etapa de la cuarentena que comenzará a partir del lunes 11 de mayo no significará que haya cambios en lo inmediato en Santiago del Estero que de a poco irá abriendo actividades, pero en forma racional, siempre y cuando no aparezcan nuevos casos de infección del Covid-19. Estas aperturas se harán como en la actualidad, con estrictos controles a protocolos y circulación como en esta etapa.

“La Argentina sigue el proceso que esperamos que ocurra. La cantidad de casos se ralentizó y los fallecimientos están dentro de lo que esperábamos y las cosas están sucediendo como pensábamos que iban a suceder”, remarcó Fernández en una conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente señaló que los argentinos deben “sentir orgullo de lo que hemos logrado hasta el momento, que es mérito de toda la sociedad, no de un presidente o un gobierno”.

Fernández estuvo acompañado, además, por el infectólogo y titular de la fundación Huésped, Pedro Cahn, y Mirta Roses, ex directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se ubicaron detrás de ellos, también en la cabecera de la sala de conferencias.

Zona crítica

El Presidente subrayó que en el análisis del total del país, los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del Amba todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican las cantidades cada 18,8 días.

Ante esta realidad, el mandatario remarcó que no habrá grandes cambios en la región metropolitana, y aunque anticipó que se abrirán actividades comerciales de proximidad y se habilitarán salidas para menores, según los protocolos sanitarios y las solicitudes que formulen los gobiernos locales.

El Presidente insistió, en este marco, en la postura de recomendar que no se utilice el transporte público para evitar la circulación.

“No podemos salir a tontas y a locas en desmedro de la gente. Estamos ante un virus que salimos a buscar, como bien dijo el doctor Cahn. Por eso, debemos seguir como hasta ahora. Estamos protagonizando una gran epopeya”, indicó Fernández.

Crisis económica

Fernández reconoció que la economía “preocupa mucho”, y que conoce los padecimientos de quienes tienen los negocios cerrados y no pueden trabajar.

“Por eso hemos prestado atención para aliviar a quienes lo necesitan. Más de 3,5 millones de personas recibieron el IFE y 33.000 personas recibieron créditos a tasa cero. Conocemos los efectos de la pandemia, pero lo más importante es preservar la vida”, insistió.

En ese sentido, criticó a un sector de la oposición quienes “convocan con gran imprudencia al descuido de la gente” al presionar para levantar el aislamiento.

“No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente. Les digo a todos que no entren en la ansiedad de abrir la economía. No voy a arriesgar la vida de nadie”, remarcó el mandatario, quien destacó la responsabilidad de los gobernadores, “varios de ellos de la oposición que acompañan” al Gobierno nacional en esta tarea.

En cuanto a la realidad regional, Fernández sostuvo que la Argentina logró con “éxito” controlar la pandemia de coronavirus, a partir del riguroso cumplimiento del aislamiento social y afirmó que el país representa el 0,3 por ciento de los casos de Covid-19 de América.

“La situación de la Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile”, manifestó.

Todos los puntos del DNU que se publicará hoy

1. Se prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el domingo 24 de mayo, inclusive.

2. Prohibiciones generales: dictado de clases presenciales; eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos); centros comerciales; cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes.

También transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional; lo mismo que actividades turísticas, aperturas de parques y plazas.

3. Las fronteras continúan cerradas.

4. Continúan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.

5. Se habilitan las siguientes ramas industriales, sin uso de transporte público:

Automotriz y autopartes; electrónica y electrodomésticos; textil, calzado e indumentaria; productos de tabaco; metalurgia, maquinaria y equipos; gráfica, ediciones e impresiones; madera y mueble; juguetes; laboratorios farmacéuticos; química y petroquímica; fabricación de motocicletas y bicicletas; fabricación de neumáticos.

6. Los gobernadores y las gobernadoras (excepto Amba) podrán decidir excepciones teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

7. El Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) continúa con las restricciones del Aislamiento y las excepciones deberán ser requeridas al jefe de Gabinete de la Nación.

Las definiciones más fuertes del Presidente

* Argentina está “logrando los objetivos” en el control de la pandemia.

El presidente Fernández dijo tener un “enorme orgullo” por el comportamiento de los ciudadanos y consideró que la Argentina está “logrando los objetivos” planteados para controlar el avance de los contagios.

* “La Argentina ha logrado aplanar los casos de coronavirus”.

* “Lo que más nos preocupa es la salud de nuestra gente”.

* “Queremos que la actividad se normalice sin poner en riesgo a la gente”

* “Si hacíamos lo que hizo Suecia hubiéramos tenido 13.900 muertos”.

* “No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente”

“Convocan con gran imprudencia al descuido de la gente”, disparó contra un sector de la oposición que considera, presiona para levantar el aislamiento.

* “En el Amba se registra el 86,2 por ciento de los contagios de coronavirus”

* “Se mantendrá la cuarentena estricta en el Amba”.

* “Si en algún momento los resultados se invierten, volveremos para atrás”.

* “Terminemos con esta discusión, que nos han metido falsamente, que si abrimos la economía vamos a estar mejor”.

* “Queremos sentir, al final de esta historia, el orgullo como argentinos de salir de esta situación de pandemia con el menor dolor posible”.

* “No estamos vislumbrando el reinicio de las clases, por ahora no es prioridad”.

Rodríguez Larreta y Kicillof anunciaron que dejarán salir a los niños, pero bajo controles

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que “la cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires” y que va a pedir al Poder Ejecutivo “sumar algunas actividades”, con “un criterio de segmentación y gradualidad” que incluyen salidas para niños el fin de semana acompañados de sus padres y apertura de comercios de cercanía.

“La cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el jefe de Gobierno porteño, antes de abordar las propuestas concretas que elevará al Poder Ejecutivo para la apertura de actividades y salidas.

Rodríguez Larreta ponderó “el trabajo conjunto y coordinado con el gobierno nacional”.

Kicillof

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que “la enfermedad está contenida, pero no controlada”, valoró el “esfuerzo” realizado en la provincia y destacó que el distrito pasó de tener 422 camas de terapia intensiva a 926.

“No podemos confiarnos, la enfermedad está contenida pero no controlada”, advirtió .

El gobernador dijo que “en cuanto a la cuestión de los chicos y chicas, los niños y las niñas, en la provincia de Buenos Aires” también van a ‘proceder por localidad, por municipio’ y precisó que van a inclinarse “más porque puedan acompañarnos a los padres y a las madres a hacer algún tipo de compra”.

“Nosotros apostamos a no confiarnos. Y así lo hablamos con los intendentes y ayer con especialistas de la Provincia de Buenos Aires, con muchísimo trabajo en barrios populares”, señaló el gobernador.l