Jubilados: Gobierno confirmó que en junio habrá un nuevo aumento por decreto

Alberto Fernández anticipó que se otorgará un nuevo aumento a los jubilados en el mes de junio por decreto, aunque no especificó el monto de ese incremento. También destacó que esperan aplicar la nueva fórmula previsional para fin de año.

«Ya tenemos pautado el aumento que los jubilados van a percibir en junio, pero vamos a esperar que pase esto para darla a conocer», explicó Fernández en diálogo con C5N.

El presidente anticipó que acordó el monto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la economista y vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, pero dijo que «van a esperar a que esté todo terminado», en relación a la crisis del coronavirus que el país atraviesa.

«Es muy difícil aplicar una fórmula. Espero que podamos resolverla y que la podamos aplicar a fin de año», sostuvo el mandatario.

Con respecto a la crisis de la deuda, Fernández lanzó: «No vamos a hacer nada que le complique la vida al pueblo. Ayer estuvo Guzmán y estuvimos hablando de ese tema. Vamos a seguir trabajando hasta domar a los que actúan de este modo (contado con liqui). No hay per´don ético para que esto ocurra en este momento».

«Le voy a exigir a cada uno lo que tengo que exigirle para que no maltraten a los argentinos. Hay fondos que invirtieron con total inconciencia, sabiendo que adquirían bonos que no íbamos a poder pagar. No me van a torcer el brazo», disparó.

Por último, el presidente cargó contra quienes lo acusan de llevar al país a la crisis por la cuarentena. «Me piden que asista a las empresas, que no emita, que no haya déficit fiscal y que no caigamos en default ¿Y cómo quieren que haga? No se puede tener todo eso», lanzó.