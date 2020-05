Destacada labor social de las oficinas de control en el interior provincial

Las Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (OMAS) del interior de la Provincia se encuentran trabajando de manera óptima, con el sistema remoto implementado por disposición del Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial, desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con la aplicación de esta forma de trabajo a distancia, sumado a estrategias particulares que fueron surgiendo, según las necesidades locales, los responsables de estos organismos, no solo realizan el control de medidas impuestas, sino también cumplen una función social de contención de las familias de víctimas y victimarios y de concientización del protocolo de aislamiento establecido.

Así lo manifestaron los responsables de los centros judiciales de Añatuya, Banda, Termas de Río Hondo, Frías y Monte Quemado, quienes ademá, comentaron que, a través de la articulación con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA), los jueces de Control y Garantías y la Policía de cada lugar, mantienen permanente contacto con cada con imputado, realizando un acompañamiento permanente.

Los resultados productivos de estos organismos pueden concretarse, por las medidas de fortalecimiento de recursos humanos y tecnológicos, adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia de este Poder Judicial.

En Añatuya

La subdirectora, Prof. Patricia Pereyra mencionó que “debido a contar con el personal a disposición y a la fluida comunicación entre oficinas correspondientes, los resultados son altamente satisfactorios demostrado por el alto acatamiento de las medidas que se controlan”.

En este sentido, resaltó que “según los mecanismos de medición se puede realizar una evaluación positiva debido a que las víctimas no están reportando situaciones de falta de cumplimiento de los imputados y además porque los mismos controlados están solicitando las comparecencias para de ese modo cumplir con sus obligaciones”.

En tanto, concluye que los logros obtenidos “son una enseñanza que si se trabaja en forma conjunta y en forma coordinada no puede haber impedimentos para lograr los resultados que estamos consiguiendo”.

En La Banda

El Área de relevamiento, articulación institucional y entrevistas domiciliarias de la OMAS Banda, de igual modo se adapta al contexto social, mediante la articulación telefónica y vía mail con organismos relacionados del Poder Judicial y comisarias policiales de los Departamentos Banda y Robles.

Para la coordinadora, Dra. Carmen Mattar “es importante destacar que se realizan relevamientos institucionales con actualizaciones permanentes e información completa de números de teléfonos, direcciones de cada comisaría, correspondientes a la circunscripción del Centro Judicial Banda”.

En tanto, agregó que “desde la fecha arriba indicada hasta hoy, los ingresos están relacionados a causas por violación a las medidas sanitarias de la pandemia, delitos por violencia de género, robo y, en menor medida, abuso sexual”.

Asimismo, señaló que “en todos los casos, tratamos de extremar medidas de contención y cuidados a las víctimas de estas causas que se encuentran en curso y de las ingresadas. Es de fundamental importancia el trabajo en red, que se reforzó aún más en este tiempo de trabajo desde casa, sin embargo sería imposible”.

En Termas de Río Hondo

En este Centro Judicial, desde que se empezó a trabajar en forma remota, ingresaron 90 causas derivadas por OGA. Las notificaciones se realizan por oficio a través del personal policial, en los domicilios, tanto de los imputados como de las víctimas.

Además, los imputados que se presentaban a firmar su comparecencia, ahora se comunican semanalmente, vía telefónica. Cada llamado es como una presentación que formará parte de sus legajos particulares.

La Dra. Mónica Cebrián, directora de la oficina, mencionó que “los tipos de delito ingresados en esta cuarentena están relacionados a la violencia de género y en orden decreciente, robos, lesiones leves, violación a la ley de estupefacientes, amenazas, resistencia contra la autoridad y estafa”.

En Frías

Este organismo incrementó sus diversas funciones para dar cumplimiento a 2180 carpetas vigentes, con causas que están relacionadas en un 50% a la temática de violencia contra la mujer.

En tal sentido, la directora Dra. Julieta Ibañez comentó que el equipo interdisciplinario trabaja de manera remota, entablando nuevos desafíos para garantizar una intervención eficiente, en articulación con organismos públicos y privados y afianzando la implementación de medios tecnológicos para procurar el cumplimiento de reglas de conductas ordenadas.

Concluyó que “este grupo de trabajo se nutre con la plena convicción de que la labor mancomunada, el compromiso y la responsabilidad son factores imprescindibles para la correcta administración judicial como herramienta fundamental para la paz social”.

En Monte Quemado

En esta ciudad, el organismo fortaleció el servicio de justicia a través del teletrabajo, reforzando la labor articulada entre las partes con el logro de que hasta el momento no hay reportes de incumplimiento.

La directora, Dra. Jimena Luna, subrayó que “la oficina funciona con normalidad, cumpliendo el protocolo sanitario en el trabajo de supervisión estricta de reglas de conducta y asistencia a las víctimas que es nuestra finalidad principal”.

De este modo, el servicio de justicia de estos organismos se brinda de manera óptima por la gestión que vienen realizando las autoridades del Poder Judicial, que supieron adecuarse a los tiempos que se viven y proporcionar las herramientas necesarias para llevar adelante los objetivos institucionales.

