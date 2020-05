El gobernador Zamora garantizó que pagará en junio el aguinaldo a los empleados públicos

Destacó el envío de fondos desde el Gobierno nacional para paliar la situación de las finanzas provinciales, pero dijo que aún así, la provincia deberá recurrir a sus reservas financieras.

El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora aseguró, en declaraciones al programa “Libertad de Opinión”, que se emitió anoche por Canal 7, que el pago del aguinaldo de los empleados de la administración pública “está garantizado” pese a que la provincia tuvo una caída sustancial de los ingresos que le llegan desde la Nación en materia de coparticipación federal, y que “viene peor” en el transcurso de este mes por el parate de la actividad económica a raíz de la cuarentena.

El primer mandatario, sostuvo, no obstante, que gracias a la administración equilibrada de los recursos provinciales y a las reservas con las que cuenta el Estado, “les doy la tranquilidad a los santiagueños que vamos a tener el aguinaldo garantizado”, a la par que subrayó que también “vamos a garantizar el pago de los salarios, de las funciones básicas del Estado, aunque hay otras provincias que no lo harán, por la caída de ingresos que estamos hablando. Mayo va a ser un desastre”, indicó.

El Dr. Zamora se refirió a la situación de la provincia en cuanto a la forma en que se está combatiendo la llegada del Covid- 19, pidió a los santiagueños cuidar la situación sanitaria actual quedándose en sus casas y cumpliendo la cuarentena, a la par que abordó al impacto del aislamiento social en las finanzas de las provincias, a partir de la escasa actividad económica que impacta en la recaudación que se coparticipa a las provincias.

En este sentido, detalló que “la coparticipación nacional tiene implicancia directa con la recaudación nacional, ya lo estamos sufriendo desde el mes pasado y este mes es más grave. Los ingresos por recaudación propia han caído también mucho más”.

Reseñó que “la coparticipación que recibimos en febrero fue un 45% mayor que la interanual de febrero de 2019. Pero, en términos reales, fue un 12% menos por la inflación. Para empatar en términos financieros reales con la inflación, tendríamos que haber recibido un 57% más. Pero, recibimos un 45%, con lo cual tuvimos un 12% menos en términos reales”.

Agregó que “en marzo hubiera sido lindo recibir un 45% más, pero recibimos un 37% más, que en términos reales es casi un 20% abajo -de la inflación-. Pero, la Nación nos aportó con un ATN y volvimos al nivel de 45%, eso ocurrió en marzo y en abril también. Ahora en mayo viene peor”.

Puntualizó que “al día de hoy terminó un 13% debajo, pero en forma nominal. Ya no hablamos de un problema económico sino de un problema financiero grave. Ese es el ingreso de hoy (por ayer) y los ingresos locales están derrumbados en todas la provincias. Tratamos que no se atrofie el músculo recaudatorio. Los negocios de comestibles no han dejado de funcionar, pero asimismo el Gobierno ha ayudado con el aporte de emergencia a todos los que en sus balances hayan caído entre marzo y abril del año pasado comparado con este año, aportando el 50% con un tope de $16 mil de su planta salarial”.

Destacó que si el Gobierno nacional “no nos estuviera ayudando además con medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentaria, las provincias estaríamos en una situación mucho más grave”.

Tranquilidad

El mandatario afirmó que pese a la caída de coparticipación, “quiero dar la tranquilidad que en términos financieros estamos bien porque somos una provincia equilibrada. Por más que este mes termine mal, vamos modificando, ajustando otros gastos. Vamos a garantizar el pago de salarios, las funciones básicas, hay otras provincias que no podrán. Que van a estar en una situación grave por la caída de la economía que estamos hablando. Mayo, va a ser un desastre. Y, si esto sigue, puede ser peor”.

El gobernador, afirmó en este contexto que “les doy la tranquilidad a los santiagueños de que vamos a tener el aguinaldo garantizado. Aparte, también esperamos que el Gobierno nacional nos ayude a todas las provincias porque ha dispuesto un fondo especial para ello, no solo a Santiago como ha ayudado el mes pasado. Pero, si nos da lo mismo que nos dio en ATN distribuido por el índice de coparticipación, no nos alcanza este mes de mayo y por lo tanto el aguinaldo que lo pagamos siempre antes que otros, no nos va a alcanzar el mes que viene. Pero, somos una provincia en una buena situación financiera por el equilibrio financiero y por algo de reservas que tenemos para estas cosas. Estamos recurriendo lentamente a las reservas, pero para eso son las reservas”.

“En Santiago no estamos preparados para no ver más a un padre o a un hijo si se contagia”, advirtió

Al hacer una comparación entre la respuesta de los gobiernos de la Argentina y de Estados Unidos y Brasil ante la pandemia, el gobernador Gerardo Zamora dejó un mensaje contundente a la ciudadanía, sobre la importancia del cuidado. Al respecto, indicó que si un familiar se infecta de coronavirus, no lo podrán ver más hasta que se recupere o peor, si se muere, ya no podrán verlo más.

Dijo que en EE.UU. hacer un reactivo para ver si se tiene coronavirus, vale 2.000 dólares, y el tratamiento vale 20 mil dólares. “Si no tienes seguro de salud es caro, y cuando ocurre un hecho como éste (por la pandemia del Covid-19), no es como acá que te vas a un hospital público. Eso, lo que desnuda, es que el Estado es lo más importante y nadie tiene que discutirlo, está cambiando el paradigma en el mundo. Lo de Donald Trump como el de Bolsonaro son lamentables”.

“La gente que vemos que se entierra en fosas comunes, es porque está fuera del sistema. ¿Ustedes creen que vamos a llegar a ver esto? No, porque tenemos otro sistema”, completó.

Y fue entonces que advirtió: “Esto aprovecho para decirles a los hermanos santiagueños: tenemos que tener tanto cuidado con esto (por el coronavirus) porque no estamos preparados. Nosotros, hablo de Santiago, qué padre o qué hijo están preparados para no verlos más si se enferman, porque no vas a poder ir a visitarlo al hospital. Eso no nos entra en la cabeza: no lo vas a poder ir a cuidar y lo vas a volver a ver una vez que esté recuperado o no lo vas a volver más”.

“Todo esto tenemos que pensarlo para cuidar nuestra salud. En Estados Unidos lo plantean de una manera heroica y por eso se les paralizó la economía también”, acotó.

“Hoy lo que está desnudando la realidad del mundo, es que no se puede vivir con un Estado raquítico que no te garantice la salud, la educación y la Justicia, que son valores fundamentales para sobrepasar lo que nos está sucediendo hoy”, completó.

Se triplicará la cantidad de gente circulante desde hoy y habrá controles más estrictos

El gobernador señaló que con la ampliación de actividades que se podrán realizar en la cuarentena, la cantidad de santiagueños que comenzarán a circular pasará de 40 mil de la primera fase a 120 mil.

Explicó que “se van a incorporar más actividades para que la economía no se detenga tanto, pero eso no significa flexibilizar la cuarentena”. Puntualizó que “en el control de la movilidad social tenemos que poner la mayor inteligencia, encuadrar normas, protocolos y decisiones de Estado, pero no van a servir de nada si la gente no las cumple. A mayores actividades que se incorporan, esto es más gente circulando y más control”.

Detalló que la aplicación de Circulando Santiago, “en nuestra primera etapa, se habilitaron entre 35.000 a 40.000 personas que realizan actividades esenciales. Esa cantidad de circulantes en la rapidez del procedimiento se aplicaba de lunes a domingo de 0 a 24”. Pero ahora, recalcó, “se está obligando a las actividades ya incorporadas y a las nuevas, a que pongan horarios y el día (en que van a circular), porque necesitamos controlar la circulación.

Contó que a partir de hoy “vamos a tener más de 120 mil santiagueños circulando y no pueden hacerlo de 0 a 24 horas de lunes a domingo, sino que van a circular en el horario que lo tienen que hacer y después, a la casa a seguir la cuarentena”.