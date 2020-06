VIDEO Zamora: «Estamos haciendo un esfuerzo económico de parte de la provincia»

El gobernador fue entrevistado esta mañana, por el programa Buenos Días América, conducido por Antonio Laje. Señaló que se vive una «situación compleja» en lo económico a causa del coronavirus.

Zamora, entre otros conceptos señaló que «Realmente el sector del transporte está haciendo un gran servicio porque si no tendríamos desabastecimiento. No solo ingresa producción, sino que sale producción de Santiago del Estero».

Señaló que «tratamos que la producción primaria no se suspensa y se siga cosechando. Hoy tenemos producción récord de algodón en Santiago del Estero, por primera 180.000 hectáreas la numero uno del país, con una producción récord que no hay precio internacional todavía, pero estamos tratando de que sea cosechado, de hecho ya va más del 50% de la cosecha».

Anunció que «estamos lanzando un programa para que cobren 15.000 pesos por hectárea los minifundistas. Hay un problema grave en muchas actividades, como por ejemplo: los artistas, los músicos, los teatreros, los guías de turismo. Vamos a invertir más de 200.000.000 de pesos para dar una ayuda a este sector, con recursos de la provincia.

Afirmó que «estamos pasando una mala situación, si bien muchas actividades las venimos reabriendo, no es importante la actividad en sí. Hoy no vende lo mismo una tienda que antes, porque no hay gente circulando, el turismo está en actividad cero. Es una situación compleja».

Concluyó señalando Zamora que «estamos haciendo un esfuerzo económico de parte de la provincia, que es una provincia equilibrada. Somos unas de las pocas provincias que no tenemos deuda ni déficit fiscal. Imagine que el día 20 de marzo cuando inicia la cuarentena había contingentes de turistas brasileños. Se tuvo que suspender el MotoGP, la Copa América y dos eventos internacionales».(Nuevo Diario)