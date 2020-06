Ayuda provincial para trabajadores de la Cultura, Turismos y Deporte, y aporte para pequeños productores algodoneros

En principio favorecerá a 903 trabajadores y 812 pequeños productores. Por disposición del Gobernador Gerardo Zamora se concretó la creación de un fondo de 200 millones de pesos para atenuar en esos sectores el impacto económico negativo por el Covid-19.

En el día de la fecha, se autorizó a través de Jefatura de Gabinete de Ministros, la implementación y la modalidad de aplicación del mismo.

En principio favorecerá a 903 trabajadores independientes que incluyen:

A) Disciplinas culturales, como el teatro, la danzas, música, artes plásticas, etc., según el relevamiento implementado por el área correspondiente.

B) Sector Turístico, tales como guías y operadores del sistema.

C) Diversas prácticas deportivas, como preparadores, árbitros, etc.

En todos los casos está previsto otorgar una suma de $ 10.000 (pesos diez mil) por cada uno de los beneficiarios, siempre y cuando los mismos no posean otro trabajo bajo relación de dependencia o jubilación.

En lo que respecta a los pequeños productores algodoneros, alcanzará a 812 pequeños productores que comprenden 4401 hectáreas sembradas, y el aporte provincial consistirá en la suma de $ 15.000 (pesos quince mil) por hectárea, como ayuda para terminar de levantar la cosecha algodonera, frente a la falta de precio de este producto en el mercado internacional.

Esta medida -sumada a otras que ya está llevando adelante el gobierno de la provincia- se implementa con el objetivo de paliar los efectos negativos de la pandemia, los que generan la necesidad de un acompañamiento del estado provincial, para atemperar las consecuencias económicas actuales, con el mismo espíritu de algunas ayudas que el gobierno nacional viene realizando a muchos otros sectores bajo distintos programas.