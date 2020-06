Este es el protocolo de aislamiento preventivo para viajeros que busca evitar la propagación del virus

A continuación detallamos todas las pautas de aislamiento para viajeros. El Ministerio de Salud de la provincia, recuerda que se encuentra vigente el Protocolo de Aislamiento Preventivo para Viajeros, establecido a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 260/2020. Esta decisión busca minimizar la posibilidad de ingreso y la propagación del virus en nuestra provincia.

Aquellas personas que regresan a Santiago del Estero desde el exterior o de cualquier otra cuidad o localidad fuera del territorio provincial, deben cumplir con las pautas de aislamiento preventivo durante 14 días, a partir de la fecha del ingreso a la provincia.

Quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Pautas de Aislamiento para viajeros

El viajero o ciudadano debe reportar su ingreso a la provincia en la Secretaria Técnica de Epidemiología a los teléfonos 385-4213006 (fijo), 385-5237077, 385-5207867, 385-4071186 de lunes a sábado de 8 a 14 hs; o al mail episantiagoms@yahoo.com.ar.

Deben permanecer aislados en forma estricta (aislamiento preventivo Artículo 7 del DNU N° 260/2020) en el lugar intermedio, determinado por la autoridad sanitaria competente de cada localidad y/o del Ministerio de salud de la provincia, cumpliendo con las pautas preventivas abajo referidas.

Las personas mayores de 60 años, embarazadas o quienes están dentro de los grupos de riesgo (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, entre otras) que vengan de viaje del exterior o zonas definidas con transmisión local en Argentina, el nivel local (municipio, salud y policía) debe considerar ubicarlos en el sitio más adecuado para cumplir el aislamiento preventivo obligatorio.

Si durante los días de aislamiento son enviados a su domicilio, se debe cumplir con las siguientes pautas preventivas:

• No deberán recibir visitas hasta finalizar el aislamiento preventivo.

• No deben tener contacto estrecho con otras personas dentro de la vivienda (distancia mínima de 1,5 metro).

• Las personas mayores de 60 años, embarazadas o quienes están dentro de los grupos de riesgo (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, entre otras), no deben convivir con personas que vengan de viaje del exterior o zonas definidas con transmisión local en Argentina https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidastransmision-local

• Deben delegar la realización de mandados y/o compra de medicamentos y/o alimentos a personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a grupos de riesgo.

• Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.

• Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).

• Deben ventilar adecuadamente los ambientes.

• Y una adecuada higiene con agua y lavandina de todas las superficies

• No deben compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso. Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar con agua y jabón luego de su uso.

Si durante los días de aislamiento presenta síntomas compatibles con COVID 19, como: temperatura de 37,5 C o más, tos, dolor de garganta, perdida de gusto y/o olfato repentino, comunicar al tel. 107 o a los números referidos de epidemióloga; y si se encuentra en el interior de la provincia debe también comunicar a su centro de salud más cercano.

De ser necesario, y si la autoridad sanitaria local lo cree conveniente, se realizará una prueba diagnóstica.

El fin del aislamiento preventivo se dará con un parte general al comité de crisis de la provincia, no se entregan constancias individuales.

Contactos estrechos

Un contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido, por un tiempo de al menos 15 minutos a una distancia menor a 1metro, (ej. convivientes, visitas) con una persona que presentaba síntomas y luego fue confirmada por coronavirus.

Estas personas deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el último contacto con el caso confirmado o bien, en caso de ser convivientes, 14 días desde el último día en que el caso confirmado presentó síntomas.

En todas estas situaciones cada persona deberá cumplir con las siguientes medidas:

• No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro).

• No deben salir del domicilio.

• No deben recibir visitas.

• No debe haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma vivienda.

• Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.

• Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).

• No deben compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso.

• Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.

• Deben ventilar adecuadamente los ambientes.

• Deben limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente).

Esto se hará de la siguiente manera:

• Lavar con una solución de agua y detergente.

• Enjuagar con agua limpia.

• Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litros de agua.

• Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o falta de aire), comunicarse (idealmente de manera telefónica) inmediatamente con el servicio de salud.

Si durante los días de aislamiento presenta síntomas compatibles con COVID 19, como: temperatura de 37,5 C o más, tos, dolor de garganta, perdida de gusto y/o olfato repentino, de comunicar urgente al tel 107 o a los números referidos de epidemióloga; y si se encuentra en el interior de la provincia debe también comunicar a su centro de salud más cercano.

De ser necesario, y si la autoridad sanitaria local lo cree conveniente, se realizará una prueba diagnóstica.