HCD: Convocan a instituciones a formular propuestas para la elección del Defensor del Pueblo de la Capital

Se concretó la Sesión Ordinaria de este martes 2, del H. Concejo Deliberante de la Capital, con la presencia de 11 concejales, presidida la misma, por su titular, Humberto Eduardo Santillán, en la oportunidad, se sancionó, por unanimidad, la Ordenanza 5819/20 de convocatoria “a las instituciones o entidades públicas o privadas con ámbito de actuación en la ciudad Capital de Santiago del Estero, a formular sus propuestas para la elección del Defensor del Pueblo, correspondiente al período 2.020-2.024, conforme lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 2.153/96. Las mismas se realizarán conforme a los protocolos establecidos para el Covid 19”. La sesión tuvo lugar, respetando estrictamente el protocolo sanitario correspondiente al Covid-19.-









En efecto, en una sesión tranquila, bajo protocolo de prevención de Covid-19, se desarrolló el plenario, oportunidad en la que se analizaron y sancionaron diversas iniciativas.

En el capítulo de las efemérides, el bloque del Frente Cívico, recordó la celebración en la fecha del Día del Graduado en Ciencias Económicas (Marisa Pérez Nazar); se adelantó la salutación por el 101 aniversario del Club Atlético Central Córdoba, este 3 del actual (Lelio Manzanarez), y saludaron en su Día al Bombero Voluntario Argentino (Carlos Basualdo). Desde el bloque Libres del Sur (Marianella Hid), adhirió su representante a las salutaciones de la bancada oficialista y aludió a la conmemoración, este 3 del actual, jornada nacional “Ni una Menos”, por lo que se anticipó la concreción de diversas jornadas alusivas.

Asimismo, con acuerdo plenario, por Resolución se concedió “prórroga a la Intendente Municipal, Ing Norma Fuentes, para que brinde ante el Cuerpo, el mensaje anual estatuido por el Art. 65º, Inc. 19 de la Carta Orgánica Municipal, mientras duren las medidas de aislamiento social y obligatorio establecido en el marco del Covid 19”.

También se sancionó una declaración por la cual el H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Santiago del Estero, manifiesta “su reconocimiento y felicita a todo el personal de la salud pública, y privada, de las fuerzas de seguridad, del personal de la Municipalidad de la Capital, por la labor que realizan en el contexto sanitario de la cuarentena del Covid 19”.

En la ocasión del debate, desde la oposición se realizaron consideraciones críticas hacia la cuarentena por el Covid 19, su modalidad y los efectos en la Capital, haciendo referencia a casos de impedimentos para circular, aun con excepciones, como asi también del servicio de transporte semipúblico. Asimismo, se aludió a situaciones de ciudadanos varados que no pueden regresar a la provincia. No obstante reivindicaron el trabajo del personal de salud, público y privado, que permitieron una cuarentena exitosa que no permitieron la circulación del virus.

Desde el Frente Civico, se defendió la gestión del gobierno de la provincia, en la persona del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, en la ajecución de las fases de la cuarentena que, siendo una decisión difícil, fue precursor en salvar vidas, siendo la primera provincia que habilitó la cuarentena en una localidad del sur. Se sostuvo que, tanto el Presidente de la Nación, el Gobernador y la Intendente, han tomado una determinación correcta, tomando conciencia y respondiendo a requerimientos del personal de salud, que permite a los santiagueños vivir esta realidad.

Destacaron como positiva la gestión de la crisis, provocada por la pandemia, del gobierno de la provincia, de su personal de salud, de las fuerzas de seguridad, articulando acciones con la Municipalidad de la Capital.

Sancionan Ordenanza 5819/20 de convocatoria a instituciones para la elección del Defensor del Pueblo de la Capital

Al momento de dar ingreso a 11 iniciativas, se reservó el proyecto de Ordenanza de Presidencia por el cual se convoca a instituciones para la designación del Defensor del Pueblo de la Capital, que será el 30 de julio próximo, a las 10, en sesión extraordinaria convocada al efecto.

La iniciativa, sancionada sin mayor discusión – por unanimidad-, indica en sus considerandos:

“Que, el próximo 1º de Agosto del año en curso, fenece el mandato del Defensor del Pueblo de la Ciudad Capital y, que en cumplimiento del artículo 85º de la Carta Orgánica Municipal, debe dictarse la norma legal de convocatoria a las entidades intermedias e instituciones públicas y privadas, a fin de que eleven sus propuestas para tal candidatura.

Que, el Defensor del Pueblo resulta imprescindible por su función en defensa de los derechos e intereses individuales y colectivos de los habitantes de la ciudad de Santiago del Estero.

Que, la declaración de emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y motivadas ellas en su declaración como pandemia por la Organización Mundial de La Salud (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y sus eventuales derivaciones en el ámbito laboral hacen necesario adecuar las actividades de este Honorable Concejo Deliberante, con una finalidad de prevención adoptando medidas tendientes a brindar una adecuada protección a las personas, evitando en todo lo posible que se vea afectado el normal desenvolvimiento de esta institución y asegurando la prestación de servicios que no puedan ser interrumpidos.

Que, el Honorable Cuerpo luego de analizar los antecedentes ha emitido dictamen favorable.

Por ello;

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A:

ART. 1º .- Convócase a las instituciones o entidades públicas o privadas con ámbito de actuación en la ciudad Capital de Santiago del Estero, a formular sus propuestas para la elección del Defensor del Pueblo, correspondiente al período 2.020-2.024, conforme lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 2.153/96. Las mismas se realizarán conforme a los protocolos establecidos para el Covid 19.

ART. 2º .- El Honorable Concejo Deliberante se reunirá en Sesión Extraordinaria el día 30 de Julio de 2.020, a horas 10:00, a los fines de elegir el Defensor del Pueblo de la Ciudad, conforme al artículo 1º de la presente Ordenanza.

ART. 3º .- Constitúyase el Tribunal Electoral Municipal, conforme al artículo 126º de la Carta Orgánica Municipal, a los fines de instrumentar lo sancionado en los artículos precedentes.

ART. 4º .- Dese amplia difusión en todos los medios de comunicación social.

ART. 5º .- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Boletín Municipal, regístrese y archívese.-

Orden del Día

En cuanto al Orden del Día, las iniciativas con despacho de comisión, originadas por el bloque del Frente Cívico, fueron sancionadas por unanimidad:

La primera resolución solicita “al Departamento Ejecutivo Municipal que “a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria, a los fines de la colocación luminaria en el sector correspondido en calle Almafuerte entre Salta y Diego de Rojas del barrio Parque Aguirre”.

Asimismo, por resolución, se solicita al DEM que “a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para realizar trabajos de bacheo en Colectora de Avenida Circunvalación entre calles Ingenio Contreras y Avenida del Trabajo del Barrio Siglo XX.

Así también por resolución, se solicita Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área pertinente proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la creación de un espacio verde dotando al mismo con caminería, encespado, jardinería, juegos infantiles, bancos y máquinas de ejercicios físicos, en el terreno ubicado entre las calles: Andrés Chazarreta, Colectora de Avenida Lugones, Fernández Loza y Benjamín Miranda del Barrio Mariano Moreno, Segunda Ampliación”.

Por último, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que “a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la instalación de contenedores en los pasajes Monseñor Lugones y Fray López, entre calles Ejército Argentino y Almafuerte del Barrio San Francisco Solano de la ciudad capital”.