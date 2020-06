Zamora: «Quiero pedirles a todos los hermanos santiagueños que seamos cuidadosos y nos respetemos entre todos, que pongamos la máxima responsabilidad»

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, en el inicio de la conferencia indicó: «Hemos tenido una reunión recién con los ministros, el Comité de Sanidad, senadores, el Vicegobernador y, aunque no pude invitar a todos los intendentes, pero estuvieron 10 intendentes presentes porque Queremos encara esta etapa, al menos hasta el día 28, con una fuerte unidad en el trabajo preventivo. Esto nos ha permitido enriquecer todas las posiciones y ya prácticamente estaría redactado el Decreto.

El Decreto plantea, a partir del miércoles 10, cuando sea publicado, vamos a pasar algunas atribuciones al Jefe de Gabinete que también hará varias resoluciones para poder poner en vigencia el Decreto y por lo tanto, desde las 00 de pasado mañana entrará en vigencia una nueva etapa en la provincia, por lo menos hasta el 28 de junio.

Consiste en cinco puntos:

1) Libre circulación

Desde el miércoles, conforme al Decreto Nacional, existirá libre circulación dentro de cada Departamento en nuestra provincia con la sola excepción del distanciamiento social, uso del barbijo y cumplimento del protocolo de actividades.

Todos los santiagueños van a poder circular únicamente con las condiciones de distancia de dos metros y el uso de barbijo.

Esta movilidad puede darse dentro de los Departamentos del país y de cada una de las provincias, por lo cual el sistema Circulando es la única posibilidad que tiene la gente para transitar cuando sale del Departamento.

Lo pueden hacer pero si están habilitados por el Sistema Circulando, porque ya están autorizados más de 150000 santiagueños.

Se podrá circular libremente desde las 8 hasta la 00 de la noche. Dentro las horas comprendidas entre las 00 y las 8, podrán hacerlo quienes tengan permiso del Circulando.

Todas las actividades autorizadas hasta el momento y las que se autoricen en un futuro deben cumplir con los protocolos dispuestos y vigentes.

2) Reuniones familiares

Vamos a tener la posibilidad de tener reuniones familiares de hasta 10 personas en domicilios particulares.

En sectores públicos no podrá haber reuniones sino actividades deportivas, culturales y religiosas o sociales, siempre que cumplan el distanciamiento social y uso del barbijo.

Se limitan muchos las actividades: las deportivas continuarán siendo de caminatas, runing y ciclismo. Luego iremos viendo, según los protocolos, si se pueden habilitar alguna otra actividad.

Por expresa disposición del Decreto Nacional, queda prohibida la actividad en clubes, teatros, museos, centros culturales, casinos y bingos. “actividades que obviamente son imposibles de cumplir con el distanciamiento social”.

Esto nos lleva a una etapa importante en donde tendrá que primar la responsabilidad social porque nosotros hoy solo tenemos un caso activo de coronavirus y tenemos muchos casos sospechosos y 21 dados de alta. No tenemos circulación viral y por eso tenemos la posibilidad de haber entrado en zona blanca y tener esta posibilidad del distanciamiento social, además no tenemos ningún caso grave y ningún santiagueño fallecido, va a depender de la responsabilidad social que tengamos para cumplir el distanciamiento social y las normas de prevención en todas las actividades que desarrollemos.

Con esto les quiero decir que quedan eliminadas las restricciones de las salidas de los niños y la de las actividades deportivas habilitadas para los días sábados.

3) Las limitaciones

Todas las actividades autorizadas hasta el momento y las que se autoricen en un futuro deben cumplir con los protocolos dispuestos y vigentes.

Seguirán vigentes las limitaciones que tenemos en el transporte público, semipúblico y particular: va a continuar exactamente como sigue hasta ahora, por lo menos hasta el 28 de junio.

Se puede circular en transporte público con pasajeros sin superar la cantidad asientos y manteniendo la condición de distancia y barbijos.

En taxis o remises deberá viajar un pasajero por vehículo.

En caso de vehículos particulares dos pasajeros por auto.

En vehículos de dos ruedas, se permite una persona a la vez.

Pedimos a todos que sean responsables con esta cuestión para evitar multas, secuestros o detenciones enmarcadas en el Art. 205 del Código Penal.

4) Actividades esenciales y no esenciales

Los comercios y todas las actividades (incluido bares, restaurantes, consultorios, peluquerías, etc) que ya están autorizadas hasta el día de hoy, seguirán habilitadas y con la posibilidad de modificar sus horarios de atención al público en forma presencial. Es decir que podrán readecuar sus horarios en el margen de las 8 y 00 horas, cumpliendo los estrictos protocolos que están en vigencia y vamos a ser muy firmes en hacer cumplir esta medida.

Gimnasios

“Es una de las actividades no autorizadas que pensamos habilitar a partir del lunes próximos y también sin límites de horarios (entre las 88 y las 00), pero con el protocolo que todavía no tenemos autorizado y que lo vamos a consensuar y notificar a los propietarios de toda la provincia para que puedan llevar a delante esta actividad desde el lunes y dándole el tiempo suficiente para preparar el lugar”.

Muchas de las actividades que podríamos abrir todavía no están en condiciones porque el Decreto Presidencial lo prohíbe, tales como hoteles, turismo, teatros.

5) Quienes cumplirán el aislamiento obligatorio

Es una de las facultades otorgadas a las provincia y se aplicará en el caso de personas sospechosa, de vínculos con personas sospechosas, personas infectadas o de vínculos con personas infectadas. En estos casos la provincia tiene una serie de parámetros que están en el Decreto a publicar y tienen que ver con las personas que vienen del exterior o de otra provincia, en este caso ya lo veníamos haciendo pero esta vez va a ser con un protocolo mucho más estricto.

Todas las personas que regresan a la Provincia tienen que tener domicilio en Santiago del Estero; aquellas que vienen a realizar alguna actividad esencial deberán cumplir, de la misma manera que quienes retornen a su domicilio, con el estricto aislamiento mínimo de 14 días.

Quiero avisarles a todos los santiagueños que quienes quieran venir desde otro lugar, tienen que tener la autorización previa y para ello hay una página, un sistema (Secretaria de Trabajo para los trabajadores golondrinas o del Ministerio de Gobierno de la Provincia y Jefatura de Gabinete de la Nación para otros ciudadanos mediante la página ‘Volver a Casa’) y un protocolo nacional existente” y agregó “esto lo aclaro porque hay personas que alquilan un vehículo o consiguen un permiso y un viaje y cuando llegan al límite de la provincia no pueden ingresar sin la habilitación y ya fueron abandonados por el colectivos o auto que los trajo”.

“Las fronteras de la provincia estarán cerradas para poder controlar que ninguna persona sin autorización ingrese; las que tengan autorización deberán cumplir la cuarentena de 14 días junto al chofer que las trajo y el vehículo en el que llegan”.

“todos los santiagueños que están a fuera tienen derecho a volver pero tienen la obligación de cumplir estas normas. Vamos a ser estrictos e inflexibles en el cumplimiento de estas normas”.

Quiero pedirles a todos los hermanos santiagueños que seamos cuidadosos y nos respetemos entre todos, que pongamos la máxima responsabilidad.

6) Administración pública

Vamos a ratificar los Decretos existentes y que tienen que ver con darles licencias a mayores de 60 años, con personas de salud y aquellas personas que no están cumpliendo una tarea esencial porque no podemos llenar los espacios de la administración pública sin cumplir con el distanciamiento social. Esto va a hacer que, por algún tiempo más, sigamos manteniendo guardias mínimas y esto implica que seguirá habiendo gente que seguirá cobrando su sueldo sin trabajar pero que tiene la responsabilidad cumplir mucho más las normas. Tienen el derecho a cobrar pero tienen la obligación de tratar de mantener un aislamiento social con mucha más responsabilidad y no ocupar este tiempo como vacaciones pagas y dedicarse a otra actividad comercial, industrial u otra, porque así genera mayor circulación.