HCD: Sancionan iniciativas de obras públicas

16.06.20 Se concretó la 6ta sesión ordinaria del H. Concejo Deliberante de la apital, presidido por su titular, Humberto Eduard Santillán, y con la presencia de 8 ediles. En una sesión tranquila, se sancionaron iniciativas de varias obras públicas para la Capital.

En el capítulo de las efemérides, en la oportunidad, el concejal del Frente Cívico, Walter Medina Salomón, recordó que, el 21 del actual se celebra el Día de la Ancianidad, oportunidad en la que recordó los derechos que les asiste a los ancianos, enumerando los mismos, entre otros, al trabajo, a la alimentación, salud, vestido, cuidado de la salud física, salud moral y de culto, el de esparcimiento, al respeto y consideración de sus semejantes .

A su turno, la concejal del Frente Cívico, Cra. María Isabel Pérez Nazar, por su parte, recordó que el 20 de Junio se celebran los 200 años de la creación de la Bandera de la Nación. El 20 de junio de 1820, falleció en Buenos Aires, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, abogado, periodista, educador, militar, diplomático, creador de la bandera nacional.

Destacó, entre otros “valores del creador de nuestra enseña nacional, su espíritu promotor de la educación y la cultura, auspiciado la creación de escuelas de primeras letras, de dibujo, de agricultura, de náutica, entre otras”. Valoró “el noble gesto de Belgrano de destinar 40 mil pesos a la Asamblea Constituyente, luego de su victoria en Salta para la fundación de cuatro escuelas, una de ellas, en Loreto, en Santiago del Estero. Destacó que Belgrano, prohijó el “bien público por sobre el privado”.

Convocó la edil Pérez Nazar, a todos los santiagueños “a trabajar juntos en la hora presente, para hacer nuestra patria un ámbito pleno de ley y de paz, en el que encontraremos la grandeza que reclama nuestra Nación”.

Por su parte, la concejal Aida Soria (FC), recordó que, el 14 de Junio, se celebró el Día del Donante Voluntario de Sangre, realizando “profundo y merecido reconocimiento a quienes lo hacen, mejorando la calidad de vida a quienes los necesitan”. Asimismo, en nombre sus pares, adelantó un cálido saludo a todos los padres que, el 21 del actual, celebran su día.

En el contexto político, desde el Frente Cambiemos, se formularon observaciones y se aportó un catastro puntual sobre los espacios baldíos sin cuidado por sus titulares, en lugares destacados de la ciudad, que constituyen un eventual problema para la salud de los vecinos, en particular por el dengue, por lo que solicitaron se arbitren las pertinentes soluciones desde el municipio.

Desde el oficialismo, se indicó, la concejal María Isabel Pérez Nazar, defendió la gestión municipal, destacando la gestión municipal que se desarrolla en los barrios, como en el Jorge Newbery, donde se ejecutan obras importantes y se realizan tareas de prevención y de fumigación contra el vector del dengue. Subrayó, que se observa la actitud desaprensiva de algunos vecinos que arrojan basura en baldíos y en lugares prohibidos para ello.

Asimismo, el concejal, Walter Medina Salomón (FC), también salió al cruce de los dichos de la oposición recordando que, en la anterior sesión, se sancionó la Ordenanza, promovida por la Intendencia, que establece sanciones extraordinarias a titulares de terrenos baldíos no regulares, que no cuentan con cerrado perimetral e higiene. No obstante, señaló que, aún siendo recurrente el trabajo del municipio en limpiar espacios públicos, algunos vecinos desaprensivos vuelven a generar basurales. En este sentido, valoró el trabajo del personal municipal de servicios públicos que, con guardias mínimas, realiza durante esta pandemia una tarea titánica y hasta poniendo en riesgo su salud. “La municipalidad de la Capital, aún con recursos reducidos, en esta situación de excepción, está activa y presente, prestando todos los servicios que aseguren la salud y el bienestar de los vecinos” dijo Medina Salomón.

Al cierre de las deliberaciones, el concejal oficialista, Carlos Rodolfo Basualdo, destacó la política económica del gobierno de la provincia – que con una administración prolija, sana y transparente-, a cargo del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, puede afrontar el pago del aguinaldo y los salarios del personal de la administración pública y de los trabajadores municipales, llevando tranquilidad a las familias de los mismos.

Sanciones

En la oportunidad, se sancionaron por unanimidad los siguientes despachos de comisión:

Del bloque del Frente Cívico, se sancionó la Resolución por la cual “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la construcción de un puente vehicular en la intersección de calles Avda del Libertador y La Rioja, en los barrios Industria y Libertad.

Mismo trámite tuvo el proyecto de Resolución del bloque Frente Cambiemos que solicita al DEM, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la colocación de un semáforo en la intersección de Rodríguez y Avda Moreno.

Asimismo, se sancionó una Resolución del bloque del Frente Cívico, para que el DEM a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para tareas de reparación del desnivel de la calzada existente en calle Ejército Argentino, entre Salta y Jujuy, en el barrio Francisco Solano.

Por último, se sancionó una Comunicación del Consejo Consultivo de la Tercera Edad, que vería con agrado que, el DEM, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la remodelación de la Plazoleta “Gómez Basualdo”, ubicada entre las calles Julio Argentino Jérez, Pedro Contreras, Agustín Carabajal, y Avda Colón, en el barrio Tradición.