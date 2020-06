Neder destacó “el compromiso solidario de un Estado presente”

El senador participó este jueves de la sesión especial donde brindó su informe el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El senador nacional José Emilio Neder participó este jueves de la sesión especial remota en la cual el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó su primer informe de gestión ante la Cámara Alta.

Al respecto, el legislador santiagueño coincidió con Cafiero en que “hoy en día es la pandemia y no la cuarentena lo que provoca la crisis económica, no sólo en nuestro país sino en el mundo. No ocurrió lo mismo durante los cuatro años anteriores de la gestión Macri, donde sufrimos una inflación que llegó casi al 54% anual, tasa de interés usurarias superiores al 75%, escalada sideral del sobreendeudamiento en dólares, tarifas impagables, pérdida de 230.000 puestos de trabajo, cierre de 25.000 pymes y suba del índice de pobreza por encima del 35%, como consecuencia del modelo neoliberal implementado por quienes hoy ya desde la oposición cuestionan las decisiones sanitarias del actual Gobierno, tendientes a preservar la salud de los argentinos”.

En otro pasaje, Neder puntualizó: “actualmente 9 millones de argentinos están cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y a eso debemos sumarle los ATP donde el Estado se hace cargo del 50% de los salarios del sector privado, en un universo cuyo 96% son pymes de menos de 25 trabajadores. Pareciera que a la oposición esto le molesta sobremanera, porque forma parte de lo que denominan despectivamente populismo. Sin embargo para nosotros estas medidas demuestran el compromiso solidario de un Estado presente, en un momento donde es crucial tratar de paliar los sinsabores económicos que se van sucediendo mientras se atraviesa la pandemia”.

“A partir del 10 de diciembre del año pasado en nuestro país hubo claramente un cambio de rumbo -subrayó Neder-. En ese sentido Argentina pasó de tener un gobierno que direccionaba sus acciones hacia la especulación financiera, a esta gestión del presidente Alberto Fernández cuyo objetivo está puesto en ampliar derechos y restablecer la economía en beneficio de las personas, sobre todo de quienes menos tienen”, concluyó.