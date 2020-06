El Ministerio de Producción, Recursos Naturales. Forestación y Tierras de nuestra provincia, comunica que se mantienen vigentes las medidas de control del protocolo de seguridad para el ingreso a nuestra Provincia por la detección viral de covid 19 y circulación activa en localidades limítrofes.

Sin embargo, esta situación, no afectó la provisión de leche de productores de las localidades de Selva, Colonia Alpina y zonas aledañas de nuestra provincia, hacia industrias lácteas santafesinas, por lo que ningún trabajador debió deshacerse de sus lácteos, ya que gestiones realizadas permitieron que no se generara perjuicio para los productores y tomando las precauciones sanitarias por la pandemia que estamos viviendo para no poner en riesgo la salud pública de las poblaciones, todos pudieron concretar sus entregas.

Es importante resaltar y recordar que la provincia de Santiago del Estero, principalmente en el Dpto. Rivadavia, se ubica entre el 5° y 6° lugar como productora de leche a nivel nacional, disputando ese puesto con la provincia de La Pampa, solo siendo superada por las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.