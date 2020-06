Estados Unidos: resaltan la campaña argentina #viajadesdetucasa entre las nueve más importantes del mundo

El portal estadounidense Q.Digital destaca su mensaje único y poderoso, y recomienda a los especialistas en marketing de destinos “aprender” del trabajo de Argentina realizado por INPROTUR, que es liderado por su Secretario Ejecutivo, Ricardo Sosa, oriundo de Santiago del Estero.

La actual pandemia generada por el COVID-19 modificó los hábitos y las reglas en todo el mundo y, por supuesto, el ámbito turístico no quedó al margen. Con los viajes paralizados, el sector debió reinventarse para generar nuevos recursos y prepararse para estar listo una vez que se normalice la situación.

Con el objetivo de mantener el posicionamiento turístico de Argentina, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), liderado por su Secretario Ejecutivo, Ricardo Sosa, oriundo de la Provincia de Santiago del Estero, comenzó, entre una serie de proyectos importantes, una fuerte campaña de comunicación digital. Bajo el concepto #viajadesdetucasa, el trabajo invita a los viajeros a soñar, a diseñar una aventura en nuestro país a través de la ilusión que, una vez superada la pandemia, se podrá concretar sin problemas.

A casi dos meses de lanzada la campaña, los buenos resultados ya se perciben. Uno de estos aspectos positivos quedó reflejado en Q.Digital, uno de los portales de Turismo LGBT más importantes de Estados Unidos, con una audiencia superior a los 8 millones de usuarios y más de 2,3 millones de seguidores en sus redes sociales.

Al ingresar a la web de Q.Digital, un artículo escrito por Jordan Star destaca nueve campañas comunicacionales en la era del COVID-19. En una lista que repasa proyectos de San Francisco, Las Vegas y Puerto Rico, entre otros, Star destaca lo siguiente de #viajadesdetucasa:

«En primer lugar, las imágenes en este video son simplemente increíbles. Nunca he estado en Argentina, pero después de ver esto, la agregué a mi lista de viajes soñados para después de la cuarentena. Pero las imágenes no son lo único poderoso aquí. El mensaje es único en general y para Argentina. Cualquier viajero sabe que viajar no es solo una acción, sino un estado mental. A veces nos olvidamos. Aquí, Argentina nos anima a ponernos en contacto con el espíritu de viajar, el ‘por qué’ antes del ‘dónde’, y eso crea de por sí, un mensaje poderoso y genuino. Argentina también muestra muchas fotos de personas viajando solas, y esas imágenes de alguien que puede abrazar la aventura y la belleza por sí mismas son un mensaje especialmente poderoso en esta época.»

Estos resultados positivos son el fruto de un extenso trabajo llevado adelante por el INPROTUR en esta nueva gestión, con el objetivo de posicionar a la Argentina en el nivel más alto del mundo turístico.

Para acceder al video #viajadesdetucasa, puede ingresar en:

Para acceder a la nota del portal Q.Digital puede ingresar en: https://www.q.digital/9- examples-destination-marketing-covid19/