Familias de la Capital acceden a viviendas sociales

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, junto a la Intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezaron la ceremonia con la que se dejó formalmente inauguradas, un total de 19 viviendas sociales construidas por distintas ONG’s en tres barrios de la “Madre de Ciudades”.

La primera de las ceremonias se llevó a cabo en el barrio General Paz, en donde la ONG “Asociación Nueva Sangre”, presidida por Héctor Nazar construyó y habilitó las viviendas sociales.

Por su parte, la ONG “Asociación Huaico Hondo”, presidida por Alejandro Segura, inauguró viviendas sociales en el tradicional barrio del norte capitalino, a la vez de entregar plantines de mora híbrida y de fresno para que sean colocadas en el frente de cada unidad habitacional.

A su vez, la ONG “Pilar Solidario”, presidida por Cintia Pinto, construyó y habilitó otras también viviendas ubicadas en los barrios Alte. Brown, Bosco II, Mariano Moreno, Libertad, Juan Felipe Ibarra, General Paz y Campo Contreras, todos en esta ciudad Capital.

Los presidentes de las ONG’s, coincidieron en agradecer a la ex Gobernadora y actual Senadora Nacional y Presidente Provisional del Senado, Dra. Claudia de Zamora por la iniciativa de crear el Programa Provincial de Viviendas Sociales, que actualmente continua el Gobernador Gerardo Zamora, porque le permite a familias que no pueden pagar una vivienda contar con el sueño del techo propio, lo que no solo le devuelve dignidad, sino que también mejora sensiblemente la calidad de vida de los beneficiarios.

Por su parte, la Intendente Fuentes, quien días atrás dejó habilitadas otras viviendas sociales construidas por la comuna capitalina, destacó el valor de cada vivienda para las familias de la ciudad Capital y resaltó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia que permite diversas realizaciones en beneficio de los vecinos, resaltando que con estas obras, se permite además dinamizar la economía de la región, por la compra de materiales y la mano de obra que se requiere.

A su turno, el ministro Niccolai destacó el valor del programa de viviendas sociales y destacó la cantidad de viviendas construidas “lo que significa que más de 100.000 santiagueños ya viven de manera diferente, porque tienen una vivienda digna”.

También recordó que las viviendas se construyen totalmente con fondos provinciales y que se las entrega equipadas con camas, colchones, ropa de cama, cocina, mesa de comedor y sillas, entre otros Por último, agradeció también a las ONG’s por su aporte desinteresado que permiten a las familias acceder a su casa digna.