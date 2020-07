Importantes anuncios del Gobernador

Tras concluir la breve ceremonia oficial en conmemoración del Día de la Independencia, el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, dialogó con la prensa, dando a conocer, entre otros, beneficios conseguidos para los empleados temporarios en el sector del Turismo. Anunció que, en los próximos días, se inaugurará el Hospital Mama Antula.

Al ser consultado sobre la fecha que se conmemora, dijo que “con la prevención que corresponde a esta época recordamos hoy a quienes, en Tucumán en 1816, con mucha valentía tuvieron la visión, la convicción y la decisión, representando a todo un pueblo que hoy es nuestra Patria, de declararnos independientes para tener una Nación independiente, libre y soberana. Es lo que hoy estamos festejando, pese a las circunstancias», afirmó.

Indicó luego que “con mucha alegría en nuestros corazones debemos seguir llevando adelante estos ideales en esta República Argentina que, como todo el mundo, se debate entre tantos problemas que nos está trayendo la pandemia, que no solo tiene que ver con la salud de los habitantes de la tierra sino con una economía compleja, crítica, que nos obliga a redoblar esfuerzos, que seguramente será con el mismo espíritu de aquellos hombres que forjaron la independencia de nuestra Patria, para festejar, mirar presente y proyectarnos hacia el futuro, por lo que aprovecho para enviar un abrazo a todos los hermanos comprovincianos y desearles un Feliz Día de la Independencia, en este año que es el año del Bicentenario de la Autonomía de nuestra Provincia», sentenció.

Al ser consultado en torno a su salud, tras el accidente que sufrió dijo sentirse bien y señaló que «estoy activo en términos de trabajo y voy a empezar, de a poco, a tener actividad en términos de movilidad. Voy recuperándome».

Posteriormente, se refirió a la reunión virtual que mantuvo con el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, señalando que “el presidente y sus ministros nos dieron algunas buenas noticias que tienen que ver, en primer lugar, con el IFE que según habían informado que continuaría solo en las zonas más afectadas como el AMBA y el Chaco, pero ahora se extenderá la tercera etapa para todas las provincias y obviamente para Santiago. Otra de las medidas anunciadas por el presidente y que agradecí, es que se vuelven a otorgar otras 10.000 millones de pesos en términos de coparticipación por medio a ATN para las provincias y nosotros lo manejamos en términos coparticipables por lo que lo vamos a redistribuir en los municipios, lo que llevará tranquilidad para el pago de sueldos y otras obligaciones”.

En este contexto, el Dr. Zamora anunció que “junto a la gobernadora de Río Negro que tiene el problema por Bariloche y nosotros en Termas de Rio Hondo, en el tema del Turismo, hemos pedido que se le dé un tratamiento y dentro de este a lo que ambas provincias ya hemos mandado y es lo referido a los trabajadores temporales de este sector. La pandemia no ha permitido la apertura de estos locales lo que hizo que la patronal no inscribiera a los empleados porque estaban cerrados los hoteles. En el caso de Santiago son 1.500 aproximadamente y ayer mismo hemos suscripto la nómina con acuerdo empresarial y del gremio de los gastronómicos, para ver que estos santiagueños que no han podido ser beneficiarios del ATP, lo puedan hacer por medio de un sistema similar. Expresamente le hemos pedido al presidente que nos acompañe en este trámite porque no pueden cobrar el ATP ni trabajar porque no hay turismo autorizado y los trabajadores no han podido cobrar ni siquiera el IFE. Por lo tanto quería llevarles tranquilidad porque estamos trabajando en esto”, sostuvo.

Señaló entonces que “también estoy en condiciones de anunciar que ayer firme la resolución por un aporte de 200 millones de pesos de un fondo que lo hemos usado en primer lugar para ayudar a los algodoneros minifundistas para levantar la cosecha en términos de quince mil pesos por hectárea que ya fueron cobrados. También ayudamos a cientos de trabajadores de la cultura, del deporte que no pudieron cobrar el IFE y estamos en condiciones de anunciar que este mes, incluso con una lista ampliada, se va a cobrar los 10.000 pesos de aporte provincial por segunda vez, como una forma de acompañar a las familias santiagueñas que están pasando por una situación compleja y vamos a seguir trabajando para acompañarlas”.

Por último, anunció que en los próximos días se inaugurará el Hospital Mama Antula. Se trata de una obra que fue iniciada con fondos nacionales que fueron suspendidos y que ahora “con el trabajo de gente del IPVU se pudo concretar en la zona sur de la Capital y que estará equipado especialmente para el tratamiento del Covid-19 con veinte camas y veinte respiradores que espero que no sean necesarios. Después este centro de salud será reequipado para que funcione con un hospital general para toda la zona sur de la Capital”, concluyó