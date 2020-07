Activan el protocolo y aislan a una familia del Bº Villa del Carmen

Minutos después del mediodía, de este jueves, se activó el protocolo sanitario a una familia del barrio Villa del Carmen, zona oeste de Capital, por un caso sospechoso de coronavirus.

Se trata de un ciudadano camionero, que fue detectado en Tucumán, con Covid 19 positivo, por lo que se dispuso el aislamiento de la familia ubicada en Villa del Carmen.

La información fue confirmada por el Gobernador de la provincia en sus redes sociales.

El Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, para aventar toda alarma, posteó en redes sociales lo siguiente:

«Atento a que en las redes sociales, etc circula información sobre un caso en el B° Villa del Carmen de la Ciudad Capital) informó lo siguiente:

# Surgio una alarma ( algo muy común y que varias veces por día ocurre) sobre un informe venido desde la ciudad de Tucumán, donde a un camionero que llegaba desde Bs As esa provincia, en un control caminero le habrían realizado un test rápido , con resultado positivo .

Por lo que se encuentra aislado en un centro asistencial de esa provincia a la espera del resultado de un posterior hisopado (el que dará un resultado certero)de cuyo análisis esperamos tener noticias en el día de mañana .

# Al tratarse de una persona que tiene domicilio en nuestra provincia, y que antes de viajar a Bs As -y de allí a Tucumán- habría estado en su casa , se dispuso el aislamiento por 15 días de su familia domiciliada en el B° Villa del Carmen, y también se realizó el hisopado a sus miembros.

# Este tipo de informacion sobre casos sospechosos, generalmente no se comunica en forma específica (porque hay decenas de casos así todos los días, que suelen descartarse una vez realizados los análisis correspondientes) ya que los test rápidos,suelen fallar muchas veces.

Los aislamientos que se producen todos los días de caso sospechosos ( que son muchos)tampoco se informan publica y específicamente, para no generar falsas alarmas en la población.

Pero en este caso, ante la cantidad de publicaciones y audios de wsp de gente que quizás sin darse cuenta, puede terminar generando una mala información, me siento en la obligación de dar este parte en forma oficial .

#esperamos tener en las próximas 24 hs los resultados del laboratorio tanto del camionero como de su familia , y volveremos a informar .

# Aprovecho la oportunidad para expresar, que en cualquier momento y por cualquier circunstancia este virus puede circular en en algún lugar de nuestra provincia, y que la forma de evitar el contagio es: mantener distancia social, usar el barbijo o tapocas casero, no tener contacto estrecho con gente fuera del círculo familiar, lavarse las manos con jabón , no llevarse las manos a la cara, cumplir con todos los protocolos existentes los comercios, lugar de trabajo o espacio público, tratar de no circular si no es necesario, y tomar todas las precauciones que son ampliamente publicadas todos los días por todos los medios.

# Se está realizando un tremendo esfuerzo desde el area de salud, que realiza cientos de hisopados diarios a personas sospechosas y se están atendiendo casos positivos en el centro del hospital independencia; a su vez la policía está realizando una enorme tarea preventiva en puestos de control fronterizos, en rutas, y en todas las ciudades, localidades y Barrios, cumpliendo con creces con su responsabilidad (y pese a todos los casos con los que han estado y están en contacto ninguno trabajador de la salud ni de seguridad se ha contagiado, lo que demuestra también la capacidad y el cuidado con el que cumplen con su tarea cotidiana) ….por lo qué vuelvo a pedir por favor, que todos y cada uno de nosotros también cumplamos con nuestra responsabilidad, y nos cuidemos.

Y si nos cuidamos cumpliendo las normas de prevención, también cuidamos a los demás».

#CuidarteEsCuidarnos