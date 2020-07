Economía canjeó US$ 4.985 millones en bonos en dólares emitidos bajo legislación local

El Ministerio de Economía canjeó US$ 4.985 millones de bonos en dólares emitidos bajo legislación local por dos títulos en pesos, ajustados por la inflación y una sobretasa, con vencimientos en el 2023 y 2024.

La cartera que dirige Martín Guzmán informó también que recibió 955 órdenes de compra por dos bonos, por un total en Valor Nominal de$ 268.937 millones, el cual se adjudicó en su totalidad.

Los títulos canjeados fueron 12 Letes por US$ 4.306 millones, en 671 órdenes recibidas, Bonos Dual (AF 2020) por otros 18,3 millones, y 210 órdenes; Lelink por US$ 660,2 millones y 70 pedidos; y US$ 46.803 en cuatro ofertas por el Bono del Tesoro Nacional vinculados al dólar con vencimiento 2021.

Entraron a este canje varias ediciones de Letras del Tesoro en Dólares que vencieron entre agosto del 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron «reprogramados»; y a estos se le sumaron los Bonos Dual (AF 20) y los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.

Para lograr ahora esta adhesión, Economía entregó $ 268.937 millones, el 30 % de ellos a través del Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo del 2023 y el otro 70% por un título similar, también ajustado por CER, más 1,5% y con cierre el 25 de marzo, pero del 2024.