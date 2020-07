Florencia Cahn: «La cuarentena se está cumpliendo poco y es mejor hacerla regulada»

Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, dijo hoy que la cuarentena «se está cumpliendo poco» y que es «mejor hacerla regulada a que la gente se canse y no la haga igual», en relación al aislamiento por la pandemia de coronavirus.



«Hay una cuarentena que se está cumpliendo poco», sostuvo Cahn, y agregó que «siempre es preferible hacer una cuarentena regulada y no que se haga porque la gente se cansó y no se hace igual».



Con respecto a las medidas que anunciará hoy el presidente Alberto Fernández sobre la continuidad del aislamiento por la pandemia, Cahn refirió que se pretende «volver a una situación parecida a cómo estábamos el 30 de junio».



«Lo que se hizo del 1 al 17 de julio es parar la pelota para disminuir la circulación de gente, por ende del virus, calmar la ocupación de camas de terapia intensiva y se siguió fortaleciendo el sistema de salud, al que se sumaron 500 camas de terapia, y se extendió el programa Detectar», precisó en declaraciones a radio Futurock.



Siempre es preferible hacer una cuarentena regulada.”

Florencia Cahn



La médica infectóloga aseguró que para tomar decisiones sobre la continuidad del aislamiento se miran «varios números».



«Uno es el número absoluto diario de casos, que es el peor de los índices porque no nos da una idea de cómo estamos realmente; siempre hay que comparar cada 100.000 habitantes y con los fallecidos cada millón de habitantes», explicó.



En ese sentido, aseguró que «hay demoras en los diagnósticos y en las notificaciones, eso quiere decir que los números que recibimos todos los días no reflejan exactamente lo que queremos ver».



A su vez, detalló que la bibliografía disponible indica que hay «un 40% de asintomáticos, pero con los números que tenemos hoy, buscarlos sería indagar una aguja en un pajar».



«El principal problema de esto es que los asintomáticos o quienes tienen pocos síntomas, como poca fiebre, tos y dolor de garganta muchas veces no consultan», dijo y agregó que «por eso se amplió la definición de caso sospechoso y no es necesario tener fiebre para serlo».



La infectóloga dijo que el indice R, que indica la contagiosidad del virus, «tanto en provincia de Buenos Aires como en Ciudad está entre 1 y 1 y pico, según cada lugar».



«Cuando está por debajo de 1, los casos van bajando porque cada persona casi no puede contagiar a otra y cuando está en tres cada persona contagia a otras tres, pero no es el único parámetro en el que nos basamos», precisó.



Respecto al pico de casos, Cahn aseguró que no se puede asegurar su duración, pero que «mirando a otros países puede ser de varios días o semanas«.



«Cuando estás en el pico, son números altos y más o menos se mantiene, 3.800, 3.700, 3.400 por día y no se dispara; y cuando empiezan a bajar uno hace el análisis en retrospectiva», aclaró.