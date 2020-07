Condenaron a dos años de prisión a cuatro personas provenientes de Buenos Aires por violación de medidas contra epidemias

Durante la mañana de hoy, la fiscal coordinadora de la circunscripción Banda, Natalia Saavedra, junto al fiscal, Pablo Moya, presentaron el acuerdo de juicio abreviado en el cual se condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso a cuatro personas que ingresaron ilegalmente a la provincia desde Buenos Aires, hasta la localidad de Los Acosta, del departamento Banda, para concurrir a un velorio.

La jueza de Control y Garantías de la ciudad de La Banda, Dra. Roxana Amelia Menini, homologó el acuerdo y sentenció a la pena de dos años de prisión en suspenso a Susana, Reina Isabel, y Fabio Rolando Véliz y el chofer del taxi, Diego Ariel Pérez, por violación de las normas y disposiciones provinciales vigentes que establecen el aislamiento preventivo , social y obligatorio.

Asimismo, en dicho juicio se impusó a los acusados estrictas medidas: “A) Comparecer por ante esta administración de Justicia a todo llamado; se propuso que cada 60 días comparezcan los condenados a la comisaria del lugar más cercano a su domicilio fijado, y por un medio electrónica se haga llegar la constancia a la fiscalía. B) Comunicar inmediatamente a la FISCALIA y LOMAS todo cambio de domicilio o residencia que efectúen. C) No cometer delito. D) No portar armas de fuego ni armas blanca, ni consumir bebidas alcohólicas en exceso, ni drogas o estupefacientes.; E) Prohibición de ingresar a la provincia sin la debida autorización y controles establecidos, respetando en todo momento el Aislamiento Social, Preventiva y Obligatorio, esta medida será mientras se encuentre la vigencia del decreto obligatorio de la cuarentena”