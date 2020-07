El Gobernador y el ministro de Salud de la Nación inauguraron el Centro de Salud “Mama Antula”

El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora acompañado por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García dejaron inaugurado el Centro de Salud “Mama Antula”, ubicado en la zona sur de la ciudad capital, en el barrio siglo XX.

Acompañando a las autoridades estuvieron el Vice gobernador, Dr. Carlos Silva Neder; ministro de Obras Pública, Arq. Argentino Cambrini; ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; Intendenta de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes; presidente del IPVU, CPN. Augusto Du Bois Goitía, secretaria técnica de Relaciones Públicas e Institucionales, Sara Ayuch Tarchini, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Dr. Lisandro Bonelli; secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina y la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Lic. Silvina Batakis.













Una vez realizado el corte simbólico de la cinta y el descubrimiento de la placa recordatorio por parte de las autoridades para dejar formalmente inaugurado el centro de salud, la comitiva oficial encabezada por el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora acompañado por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y la Directora del Centro de Salud “Mama Antula”, Dra. Mónica Salvatierra recorrió las modernas instalaciones del nuevo centro.

Durante la visita, el Gobernador le mostró al ministro de Salud de la nación las salas que componen dicho centro y sus respectivos equipamientos, todos con instrumentos de última generación, totalmente preparados para esta situación que atraviesa el mundo con la pandemia del Covid – 19.

Es importante remarcar que este hospital que comenzó a construirse con fondos nacionales que luego fueron suspendidos y terminado, recientemente, por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Cuenta con veinte camas y veinte respiradores, cumpliendo con todas las medidas de seguridad requerida en estos tiempos, además de un equipamiento de última generación especialmente preparado para brindar una herramienta más en la lucha contra el covid – 19.

Además, el nosocomio cuenta con 10 consultorios, odontología, farmacia, enfermería, como así también con sala de rayos X, shock room, sala de parto, internación, sala de aislados con cuatro camas, entre otros. También, el centro de salud Mama Antula tiene con una ambulancia de última generación, totalmente equipada con los mejores instrumentos preparados para el covid – 19.

Al finalizar el emotivo acto de inauguración y recorrer las nuevas instalaciones, tanto Ginés González García como el Gobernador de la provincia atendieron a los medios de prensa para dejar sus sensaciones al habilitar el moderno centro de salud en la zona sur de la ciudad capital.

Palabras Ginés González García

“Estoy muy contento de estar aquí –dijo- porque con Santiago venimos trabajando todos los días, pero cuando uno esta persona a persona y ve concretada una de las obras y los sueños, y planteos estratégicos, que se cumplen me da una gran alegría” y agregó “Estamos muy integrados y traemos una cantidad de programas que van a favorecer la integración, que van a favorecer la financiación y por supuesto van a favorecer a la gente, porque en el fondo todo lo que hacemos es para mejorar la atención, no solo del covid, sino además todo el sistema de salud de cara al futuro”.

Destacó, “venimos trabajando codo a codo, el lema nuestro es que la salud nos une, y en ese sentido yo estoy orgulloso de la relación que tenemos con el gobierno de Santiago del Estero, con su Gobernador, con su Ministra de salud, porque es codo a codo trabajando juntos en cada uno de los problemas”.

Por su parte, el Gobernador Gerardo Zamora agradeció “al ministro que una vez más está aquí en nuestra provincia, al Subsecretario de Salud de la Nación y también a la Lic. Silvina Bataki del Ministerio del Interior, con los cuales hemos firmado varios convenios”.

Destacó el primer mandatario “hemos visitado con el ministro de Salud el Centro Provincial de sangre donde ha podido ver el ministro la capacidad que tiene, y en la cual nosotros queremos avanzar rápidamente en el equipamiento que estamos presupuestando en estos días y el trabajo de capacitación para que de aquí también se pueda extraer el plasma, a los pacientes que tuvieron covid -19 y que va a servir para futuros tratamientos”.

“Por ultimo –añadió Zamora- la visita aquí en el centro de Salud “Mama Antula” que enclavado en la zona sur de la ciudad, va a tener una influencia para atender consultorios, odontología, partos e internaciones, pero que lo estamos inaugurando ahora, y va a servir ahora, exclusivamente para el covid – 19”.

Finalmente el Dr. Gerardo Zamora dijo “En Santiago del Estero, al día de hoy y hasta la hora de hoy, hay 38 casos positivos que se han dado en la Provincia, de los cuales 27 están recuperados y 11 están internados en el hospital Independencia con buen estado de salud”.

En el reporte nacional figuran 49 –expresó luego- los otros 11 estamos en proceso de reclasificación porque se toma el DNI, y a veces el documento no actualizado hace que hayan saltado en la provincia 11 casos que la mayoría corresponden a provincia de Buenos Aires, Capital Federal y creo que dos en Salta que es donde se infectaron, donde vive la gente y donde tiene su residencia y que esperamos que sean reclasificados. Estos 38 casos a la actualidad, sin ningún fallecido santiagueño, nos permite reconocer un trabajo muy importante que lleva la gente de seguridad, la policía y también la gente de salud en el trabajo preventivo y sanitario. Ningún personal de salud se ha infectado, ningún personal policía se ha infectado con lo cual demuestra profesionalismo, capacidad en nuestro sistema de salud y nuestro sistema de seguridad que son los que están en la trinchera del trabajo, a los cuales les agradecemos mucho y también les seguimos pidiendo a los santiagueños que la mejor formar de combatir el covid -19 es no enfermándonos y manteniendo todos los protocolos, las prevenciones que tienen que ver con barbijos, distancia, no tocarse la cara y lavarse las manos, entre otros”, finalizó el Gobernador.