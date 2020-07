González García valoró el nuevo hospital “Mama Antula” y la UTI del Regional exclusiva para pacientes con coronavirus

En su visita oficial a la provincia, el Ministro de Salud defendió las medidas de aislamiento y distanciamiento social ante la pandemia del covid-19.

Este lunes el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, vino a nuestra provincia para recorrer junto al gobernador Gerardo Zamora el Centro de Salud Familiar «Mama Antula”, al cual consideró «ejemplar». En su discurso, el funcionario defendió las medidas de prevención y resaltó el trabajo que se hizo en Santiago del Estero.

“La evidencia mundial, las tragedias y las muertes evitables son elocuentes, no me parece que haya que explicar nada. Claramente la prevención es lo que mejor funciona, más allá de que nosotros cuidemos el sistema de salud. Es una discusión para otra cosa, esto no es un Boca-River«, destacó.

Sostuvo además, que «estamos en la tormenta» ante la cantidad de contagios y reiteró que la cuarentena le permitió al país tener resultados en cuanto al bajo nivel de mortandad.

También destacó el trabajo que está haciendo el gobierno de la provincia al elogiar el nuevo hospital “Mama Antula” y la Unidad de Terapia Intensiva del Regional exclusiva para pacientes con coronavirus.

También valoró los resultados que tuvieron las medidas del gobierno provincial para evitar la propagación del virus. «Los resultados son concretos. Una de las provincias que tiene mejores resultados es Santiago del Estero.

En tanto, adelantó que en Santiago del Estero se extraerá plasma de pacientes recuperados de Covid-19 para el tratamiento de nuevos pacientes. A eso sumó que en Santiago del Estero se construirá un reservorio de vacunas para toda la región. En este caso la provincia pondrá el precio y la Nación los fondos para la construcción. Estos son parte de los convenios que firmó el ministro de Salud con Zamora. De la firma también participó la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, la economista Silvina Batakis.