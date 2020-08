El gobernador Zamora brindó una conferencia por el Caso 41 infectado en la provincia

«No vamos a tomar ninguna medida preventiva, porque estamos ante un caso que no sabemos todavía si es un caso cero o algún derivado de algún caso extranjero” afirmó Zamora. El primer mandatario estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif y subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti.

Durante el anuncio, el Dr. Gerardo Zamora estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Elías Suárez; ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif y subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti.

El Primer Mandatario expresó, “es importante que la sociedad santiagueña este plenamente informada, porque esta es una batalla que la tenemos que llevar entre todos y la desinformación es algo que genera, en primer lugar, la confianza o desconfianza. Es malo demasiada confianza y bajar la guardia y también es malo la desconfianza de la información que permite todo tipo de conjeturas, genera pánico, genera problemas que no son necesarios y que por lo tanto se clarifican con una buena información de todos”.

“Hasta el día de ayer teníamos 40 casos en Santiago del Estero, de los cuales 30 estaban dados de altas y 10 que están totalmente controlados, activos y un numero 11 que no es nuestro pero que está internado también, que corresponde a otra jurisdicción pero esta también controlado y nos permitió mantener cierta tranquilidad porque pertenecían a un grupo de importados”, y manifestó, “ayer tuvimos el caso 41, es un caso para tenerlo en cuenta, una persona de ciudad capital que trabaja en el IPVU y se encuentra desde el domingo a la noche internado en el hospital Independencia porque llegó con un cuadro febril, y todos los síntomas del covid. Se activó el protocolo, se le hizo el hisopado y ayer a la tarde dio positivo”.

“Lo que quiero informar a la población –destacó Zamora- es, si nos encontramos ante un caso cero autóctono o no. No lo sabemos, lo vamos a saber en las próximas horas” y agregó “todavía no sabemos dónde se contagió, pero el día 27 se sintió mal y el primer médico le recetó algo, el segundo medico unos días después, en consultorios privados, le recetó inyecciones según sus declaraciones y el hombre siguió andando con síntomas, hasta que el domingo cae en el hospital Independencia. Cosa que desde ya no se puede hacer, cuando alguien se sienta con síntomas de Covid-19 llame al 107 no vaya a buscar un médico amigo, ni siquiera al hospital, debe quedar en su casa aislado” y remarcó el Gobernador “esta persona no lo hizo, anduvo en varios asados, reuniones, no se privó de nada y por lo tanto hay 2 médicos aislados, 60 pacientes de los médicos aislados, toda sus familias, hijos, gendarmes, 250 hisopados que continúan realizándose y posiblemente muchos aislamientos más”.

Como el caso 41 no sabe explicar bien que hizo durante todo este tiempo, por disposición de la justicia se procedió al “secuestro de dos celulares para saber que ha hecho esta persona con su actitud de andar con síntomas y no quedarse en su casa”, agregó.

“El caso 41 es todo lo que no tiene que ocurrir”, resaltó Zamora, y con respecto a los pasos a seguir, subrayó, “no vamos a tomar ninguna medida preventiva, porque estamos ante un caso que no sabemos todavía si es un caso cero o algún derivado de algún caso extranjero”.

Terminando el Primer Mandatario pidió reforzar los cuidados a todos los santiagueños. Finalmente expresó, “que esto sirva para que nos cuidemos, espero que sirva para que tengamos contactos estrechos con nuestras familias nada más, con nuestros convivientes, que no es necesario andar por todos lados haciendo vida social, que se puede ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que se pueden comprar en negocios de cercanías y que se puede mover dentro de un margen muy importante que tenemos en esta fase 5, sin necesidad de quedar expuestos a algún contagio” terminó diciendo Zamora.

A su vez, la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, señaló que el señor Ávila “tuvo síntomas que podrían haber sido identificados” y que ahora se están llevando a cabo “medidas epidemiológicas” que, cuando se tengan los resultados, “recién se podrán tomar medidas al respecto”, en referencia a medidas preventivas obligatorias. También recordó que “el contagio del virus es social”, por lo que puso de relieve la importancia de cumplir con los protocolos establecidos.

Caja Social

Por su parte, el Administrador de la Caja Social, Dr. Ricardo Matías Abdala, informó que en la institución «no hay ningún infectado, ni sospechado hasta el momento, tal como se había comentado». Indicó entonces que «se ordenó el cierre de la Agencia 481 porque el titular era sospechado de haber tenido contacto estrecho con personas bajo sospecha, por lo que de manera preventiva se ordenó el bloqueo de máquinas y que no se paguen premios, ni reciba dinero, ni documentación de esta agencia», reiteró que «estas medidas son solo preventivas».