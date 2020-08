Un caso positivo en Capital causa el aislamiento de once familias, dos gendarmes y dos médicos

Se estudiaba anoche si se trata de un caso autóctono. Entre 70 y 100 hogares debieron ser aislados, indica El Liberal en su portal.

Mientras en todo Santiago se debatía sobre si era razonable o no, suspender las reuniones familiares, una noticia (no tan) inesperada le movió el piso a toda la población. Apareció un caso positivo en la ciudad capital.

Un hombre de apellido Ávila de 52 años, empleado del IPVU, y con estrecho vínculo con al menos otras tres familias. Frecuentaba un domicilio en la zona de Magallanes y Colón, en el barrio 25 de Mayo Ampliación 100 Viviendas y el Campo Contreras.

El informe oficial del Ministerio de Salud provincial, indica El Liberal, también dio cuenta del caso de “una persona con residencia en Tucumán que se encuentra internada en nuestra provincia”. Pero el problema es sin dudas el caso del señor Ávila. ¿Por qué? Porque podría ser autóctono, porque teniendo en cuenta lo que se sabía hasta anoche, tuvo un largo camino andado. No solo con las tres familias referidas sino también con dos médicos a los que acudió antes de que se le detectara coronavirus. Esos profesionales también fueron aislados, al igual que sus secretarias, empleados de seguridad, los pacientes que entraron al consultorio después del infectado, etc.

En la casa del barrio Colón, dos gendarmes le alquilaban habitaciones. También debieron comparecer y adoptar las medidas de prevención. Una mujer con la que tiene vínculo el positivo habría estado compartiendo días antes con un camionero de fuera de la provincia. También todos aislados.

Lo que se teme es que en todo ese camino recorrido, el hombre pueda haber ido contagiando sin saberlo a muchas otras personas. Anoche se trabajaba para aislar a once familias. Serían alrededor de 70 o 100 hogares. Si se piensa en que sus moradores venían cumpliendo a rajatablas el distanciamiento, uso de barbijo, lavado de manos, etc. se podría pensar en que hay chances de que no se hayan contagiado ni contagiado a otros. Pero ¿si no fue así? ¿Si esos individuos formaron parte de los cientos que todos los días violan las normas?

Un profesional de la salud se sinceraba anoche con:“Es hora de tomar conciencia por que la situación es grave y los santiagueños creemos que no pasa nada o que a nosotros no nos va a pasar; esto que se descubre hoy es un peligro que ojalá se pueda neutralizar…”.

La provincia tiene por ahora entonces, un total de 41 casos confirmados hasta la fecha”. Se mantiene un total de 30 casos recuperados. Además en el reporte del Ministerio de Salud de la Nación se contabilizan ciudadanos santiagueños afectados que tienen residencia legal en nuestra provincia, pero que se contagiaron afuera: 4 casos confirmados en provincia de Bs. As., un caso en CABA, un caso en Salta, un caso en Jujuy, un caso en Tucumán y un caso notificado por Tierra del Fuego.

