Covid 19: Establece la Provincia nuevas medidas preventivas

Atento a los últimos casos que se registraron en la Provincia, el primer mandatario dio a conocer los alcances de la cuarentena, en el plano local.

El gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora, confirmó los nuevos horarios que van a regir en el departamento Capital, y La Banda, respectivamente, hasta el 16 de agosto, a raíz de los nuevos casos de coronavirus que se registraron en la provincia.

“Los horarios serán desde las 8 de la mañana, hasta las 18”, dijo el primer mandatario en conferencia de prensa, esta tarde, en el Fórum.

“El personal que está autorizado en el circulando, es el único que estará exceptuada”, aclaró el gobernador.

“Quien después de ese horario –de las 18- sea sorprendido en infracción, incurre en delito, y será pasable del accionar de la Justicia”, sentenció.

“Quiero apelar a todos los hermanos santiagueños, porque me gustaría que el día 16 de agosto volvamos a todo como era hasta hoy, a cierta normalidad, a poder extender el horario hasta las 24, como veníamos pensando”, expresó Zamora



“A las seis de la tarde no se puede realizar más actividad, salvo las actividades esenciales”, dijo el primer mandatario



“Si es posible, no hay que reunirse, ni hacer las juntadas. Y si violamos los protocolo de cualquier actividad, y eso implica contagios, después del 16 vamos a volver a otra fase”, manifestó.