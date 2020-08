Zamora: «Estamos en una situación complicada en la provincia. No grave, pero complicada»

El gobernador, Dr. Gerardo Zamora, sostuvo en conferencia de prensa:



✅ «En primer lugar quiero plantear como siempre información veraz desde medios oficiales. El caso 41 es un caso importado, traido desde una persona de afuera. Sabemos de dónde se ha contagiado, se ha contagiado de un familiar y estamos estudiando quien ha contagiado a la persona para buscar el paciente 0.

✅ «Al caso 41 lo vamos a dejar en manos de la Justicia. Lo que importa es que tenemos hoy un problema epidemiológico que hace 48 horas atrás no sabíamos que lo teníamos.»

✅ «Esto nos obliga a tomar medidas para frenar el nivel de contagios que se van a comenzar a ver en los proximos reportes».

✅ «En el día de ayer tuvimos 17 casos, en el día de hoy, 7 casos pero sobre un total de 135 muestras, mañana vamos a tener muchas muestras de más isopados y esperamos poder controlar todos estos casos».

✅ «El motivo de esta conferencia es decirle a todos los hermanos santiagueños las medidas preventivas que vamos a tomar, creo que es necesario actuar con rapidez y no esperar a tener una situación complicada de circulación viral y mucho menos que colapse el sistema de salud ni paralizar la provincia».

✅ «Nadie se ha enfermado trabajando, hemos venido trabajando bien con gente que no para de trabajar, la gente de salud, de seguridad y todo el personal que tiene contacto con el sistema, hay un trabajo muy fuerte, se ha hecho un esfuerzo tremendo».

✅ «La mayoría de la sociedad santiagueña se ha cuidado y aun asi tenemos hoy un problema».

✅ «Para ser concretos con las medidas, las que se van a tomar estan circunscriptas al departamento Capital y Banda, los restantes departamentos van a continuar como hasta ahora».

✅ «Lo que hemos resuelto es como primer tema: ver cómo paramos el nivel de circulacion por lo que tomamos la medida más leve posible, es momentanea, dura hasta el 16 de agosto, empieza a regir desde mañana y por diez dias, se limita el horario de las actividades, y no se van a suspender ninguna de las actividades autorizadas en todo el departamento Capital y Banda, todas las actividades que se venían desarrollando, entre las 8 de la mañana y las 0 horas, a partir de mañana 6 de agosto pasa a ser de 8:00 a 18:00 hs.».

✅ «A partir de las 6, de la tarde no queda abierto ningun negocio ni ninguna actividad, salvo farmacias y estaciones de servicio para expendio de combustible más los servicios escenciales de salud y seguridad».

✅ «Este es un mensaje para todos los comercios y quienes trabajan en actividades dentro de los departamentos Capital y Banda».

✅ «Nadie va a poder circular después de las 18 hs en Capital y Banda, el que circule violando el articulo 205 sufrirá las consecuencias, sólo van a poder circular el personal que este autorizado por el circulando».

✅ «Esto es la primera medida. No hace falta decirlo pero se sobreentiende que todas las demás cuestiones siguen vigentes, ratificar que vamos a ser inflexibles con esto hasta el 16 de agosto».

✅ «En toda la provincia no deben haber reuniones sociales o familiares de cualquier número de personas, va a haber penas muy duras en términos penales de violar estas cuestiones, esto se llama delito, miren si hay una persona fallecida detras de esa conducta por mas simple e irresponsable, es un delito».

✅ «Estamos en una situación complicada en la provincia. No grave, pero complicada si no hacemos lo que tenemos que hacer, esto quiero decirlo porque estamos en una pandemia y hay una cuestion que se llama salud publica y esta por encima de las libertades que podemos tener en epocas normales».

✅ «La segunda parte de esta desición tiene que ver con el inicio de clases. La resolución suspende el cronograma que estaba vigente, a partir de mañana personal y directores de escuelas que estaban cumpliendo funciones quedan suspendidas y recién podrán volver a la escuela a partir 6 de septiembre y los alumnos el 16 de septiembre».

✅ «Quiero decirles a los santiagueños que a mi me gustaria que, el día 16, volvamos a la normalidad, quizá porque no, a partir de ese día autorizar nuevas actividades».

✅ «Si violamos algun protocolo de alguna actividad y ello implica que no podamos bajar los contagios vamos a tener que volver a otra fase, quiza la fase 1 y esto implica una situación que a mi no me gustaria, les pido por favor que tengamos el máximo de responsabilidad con horario más reducido con mucho mas control».

✅ «Las dos resoluciones entran en vigencia a partir de mañana 6 de agosto de 2020 para los departamento Capital y Banda».

✅ «Quiero repasar el Decreto 561 que es un decreto que lo supe anunciar muchas veces, lo firme en marzo cuando todo esto comenzaba, que generaba derechos para los empleados publicos, tambien obligaciones y sanciones para quienes lo infrigen, esto no eran vacaciones pagas, sino para que se queden en casa y puedan cuidar su salud, no les pagamos el sueldo para que anden paseando, todos los santiagueños pagamos el sueldo para que cumplan con la consigna de quedarse en la casa y hay una responsabilidad mucho mas grande para los funcionarios y empleados públicos que no estan trabajando, queria hacer esta advertencia, porque casualmente son muchos los empleados públicos que han violado el artículo 205 del codigo penal».