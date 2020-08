Coronavirus en Santiago: Zamora confirmó 24 nuevos contagios en la provincia

Los infectados corresponden a Capital y La Banda de contactos estrechos con los casos positivos de las últimas 48 horas, así lo informó el gobernador Gerardo Zamora.

Este jueves se confirmaron 24 nuevos casos de coronavirus en Santiago del Estero, siendo la cifra más alta desde que se desató la pandemia.

Todos corresponden a 234 muestras realizadas a contactos estrechos de los casos positivos registrados en las últimas 48 horas

Con esas cifras, la provincia lleva acumulado 89 casos positivos, de los cuales 30 han sido dados de alta, mientras que los contagiados activos son 59.

El propio gobernador, Gerardo Zamora, el encargado de dar a conocer el reporte. El mandatario, publicó lo siguiente:

«Acaban de confirmarse 24 casos positivos en las ciudades Capital y Banda.

Todos corresponden a 234 muestras realizadas a contactos estrechos de los casos positivos publicados en las últimas 48 hs.

Por lo tanto, desde el inicio de la pandemia llevamos acumulados 89 casos positivos, de los cuales 30 han sido dados de alta.

Hoy estamos en una situación epidemiológica muy complicada, y no hay margen para incumplir ninguna de las medidas preventivas -que son obligatorias- para evitar una más fuerte propagación del virus.

Usar el barbijo, distanciamiento entre personas, cumplimiento de los protocolos en los lugares públicos y actividades autorizadas, lavado de manos, no llevarse las manos a la cara.

No circular fuera del hogar si no es estrictamente necesario, evitar cualquier contacto estrecho con personas que no sean los familiares convivientes (las reuniones sociales o familiares están absolutamente prohibidas)

Ante cualquier síntoma de alta temperatura con dolor de garganta corporal, tos y a pérdida del olfato o el gusto, llamar al 107 y autoaislarse evitando cualquier contacto».