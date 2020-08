Los controles pondrán acento sobre empleados públicos

Ante los reiterados casos de estatales que fueron hallados violando la cuarentena, cuando gozan de una licencia especial, indicaron que las sanciones serán más severas.

Desde ayer comenzaron a realizarse controles estrictos en distintas partes de las ciudades Capital y La Banda, para hacer cumplir el horario de circulación, de 8 a 18, salvo para quienes desempeñan una actividad esencial.

En ese marco, las autoridades marcaron que serán rigurosos, pero más aún con aquellos empleados que violen la cuarentena y sus disposiciones, como participar de reuniones sociales que fueron el disparador de casos de coronavirus en la provincia. La situación se tornará más grave para aquellos estatales que gozando de una licencia especial por el decreto 651 debido a que son personas de riesgo o tiene a cargo un hijo en edad escolar, sean hallados in fraganti, violando los protocolos.

Nadie se ha enfermado trabajando, mucha personas que no para de trabajar está realizando un enorme esfuerzo, la gente de salud, de seguridad y todo el personal que tiene contacto con el sistema, hay un trabajo muy fuerte y serio. Y lamentablemente solo por la realización de reuniones sociales no permitidas estamos cayendo en esta situación”, había señalado el gobernador Gerardo Zamora cuando anunció la restricción de circulación en Capital y Banda.

“Quiero recordar a todos los empleados públicos que el decreto 561 que lo supe ya explicar muchas veces sigue vigente, lo firmé en marzo cuando todo esto comenzaba, genera derechos para los empleados públicos, pero también obligaciones y sanciones para quienes lo infringen. Y no son vacaciones pagas, sino para que se queden en casa y puedan cuidar su salud. Cobran muchos su sueldo completo sin prestar servicio , porque no están en la guardias o son personal de riesgo, etc., pero no para que anden paseando, todos los santiagueños pagamos el sueldo para que cumplan con la consigna de quedarse en la casa. Hago de nuevo esta advertencia, porque casualmente son muchos los empleados públicos que han violado el artículo 205 del Codigo Penal, y eso tiene consecuencias”, advirtió entonces.

Es que además de una causa penal, los infractores sufren el secuestro del vehículo si se hallaren en uno violando disposiciones, además de que se les abrirá un proceso administrativo para ser despedidos.