“Si no mejora la situación, volvemos a fase 1”, aseguró Zamora

El gobernador fue entrevistado por Eduardo Feinmann para el canal A24.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, mantuvo una entrevista con Eduardo Feinmann, periodista televisivo de Buenos Aires. Al inicio de su alocución el primer mandatario provincial dijo: “Hasta el martes pasado teníamos cuarenta casos y todos eran casos importados, es decir de trabajadores que regresaban a Santiago del Estero o de turistas repatriados. Lo que ocurrió a partir de este caso es que se produjo un ingreso no controlado, desconocido, ilegal, y a partir de allí comenzó a circular, no comunitariamente, pero sí entre una familia y al día de la fecha hay 200 familias aisladas y 84 casos positivos (información otorgada sin agregar los 25 nuevos casos). A partir de allí venimos teniendo un promedio de 15 casos por día y estamos tratando de controlar la situación, hemos tomado medidas en los dos departamentos más importantes en donde se ha producido este contagio y a partir de allí hemos tenido que suspender las clases, tomar medidas de control de circulación entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. A partir de la semana pasada, lo que hemos hecho es reducir los horarios en estos dos departamentos, en el resto sigue normal. Pero es una situación complicada, si esto no se logra frenar a través de la responsabilidad de la gente, de no realizar reuniones sociales y familiares y cuidar todos los protocolos, vamos a tener que volver a la fase 1”.

Por otro lado, consultado sobre el “caso 41” explicó: “No se privó de nada, pese a que las reuniones sociales estaban prohibidas, pese a que tenías síntomas, tenía todos los síntomas y a partir de allí lamentablemente contagió a 16 personas de su familia. La verdad es un tema que está en la Justicia, no es algo de lo que quisiera explayarme demasiado, lo que yo ya dije en su momento, el ‘caso 41’ es todo lo que no hay que hacer. Hoy tenemos en Santiago del Estero una situación complicada, no diría grave todavía, pero debemos lograr frenar el contagio y lo estamos haciendo con testeos en los barrios, hay mucha gente aislada, todos los días se aíslan personas que han tenido contacto”.

Luego Zamora se refirió a los médicos que atendieron al “caso 41” y no activaron el protocolo pese a que este manifestaba síntomas compatibles con Covid-19: “El día 20 de julio el primer médico que lo atiende podría haber activado el protocolo y no lo hizo, y eso también está en investigación, nos hubiéramos evitado que hoy tengamos internadas a muchas personas en terapia intensiva, y una situación bastante complicada. Esto llama a la responsabilidad de todos, porque yo debo decir también que a partir de allí, es decir del día que empezamos a tomar medidas, hay un alto acatamiento de la ciudadanía, aunque ayer (por el domingo) se ha detenido a gente que había realizado cumpleaños, hay como seguramente en todas las provincias del país, un ejemplar acatamiento de la gran mayoría de los santiagueños que estamos preocupados, lógicamente, esta enfermedad no tiene remedio, no hay vacunas y mata. En la provincia antes de esto estábamos con una actividad bastante importante”.

Finalmente aportó: “Estábamos por empezar las clases y veníamos desde hace casi dos meses con todas las actividades autorizadas en la provincia, nadie se contagió. Ninguno se contagió trabajando, todos se contagiaron por actividades no permitidas, cenas, cumpleaños, ahora tampoco están permitidas a nivel país. Cuando uno va a trabajar se cuida, mantiene la distancia, usa el barbijo, sabe que si tiene fiebre no tiene que ir a trabajar. La verdad que mucha gente se ha dedicado, porque nosotros hemos seguido pagando el sueldo, estoy hablando de los empleados públicos y bueno se han dedicado a otras actividades, violando el aislamiento. El ‘caso 41’ es el caso típico”.(Nuevo Diario)