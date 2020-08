AUDIO/Covid-19: Las medidas anunciadas por el Gobernador Zamora para Capital y Banda

Anuncios del Dr. Gerardo Zamora

Conferencia de prensa – medidas

# Estamos viviendo un momento preocupante que requiere algunas decisiones, y pese a que el dia 16 culmina el marco del decreto nacional es necesario adelantarnos y al menos por estos 3 días que restan, resolvimos tomar algunas medidas preventivas que regirán para los Departamentos Capital y Banda.

# Consiste en 5 medidas a partir de mañana viernes:

1- no habrá transporte de colectivos .

2- No estarán trabajarando bares y restaurantes

3- No podrán funcionar gimnasios.

4- No podrán abrir las peluquerías».

5- El horario de de circulación se reduce, quedando hasta las 15 horas, por lo que ninguna persona no autorizada podrá circular entre las 15 hs y las 8 hs, en consecuencia a partir de mañana las actividades comerciales y de servicios permitidas deben reacomodar sus horarios entre las 8:00 de la mañana y las 15:00 hs.

# El resto de los Departamentos del interior provincial continuará como hasta ahora.

# Todavía no hay circulación comunitaria del virus, pero el contagio sigue dándose entre contactos estrechos y debemos detenerlo, de no lograrlo rápidamente estaremos inevitablemente en esa situación.

# Una vez más -y todas las que sean necesarias- llamo a la reflexión, recordando la necesidad de que se cumplan las medidas preventivas…lo mas grave es que cuándo se violan esas normas -aunque sea por un pequeño sector de la población hay como hoy: niños contagiados, mujeres conectadas a un respirador artificial, ancianos en terapia intensiva que no la estan pasando bien.

# Nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias, por más duras que sean si llegamos a tener circulación comunitaria, y eso es algo que a ninguno nos gustaría, porque queremos seguir gozando de la libertad necesaria para manejarnos.

# Hoy estamos todavía en distanciamiento social obligatorio pero lamentablemente a este paso marchamos cada día a medidas mas duras.

# Nosotros en Santiago, hasta hace muy poco veniamos con una tranquilidad epidemiologica importante, que hoy no la tenemos y que debemos intentar recuperarla.

# La irresponsabilidad hoy, es un delito. Soy consciente que la gran mayoria de los santiagueños está cumpliendo con las medidas preventivas y se cuidan, pero que también hay gente -que aunque sea una minoría- producen un enorme daño.

Debe haber en este caso no solo control del estado, debe haber un control social, el que comienza por la familia, en el hogar, en el barrio, con un poco más de seriedad sobre el tema.

# La cantidad de muertos en el país y en el mundo nos tiene que hacer recapacitar a todos. Las medidas de hoy son un paso hacia atrás , y esperemos que en el futuro podamos dar pasos hacia adelante.

# Por favor, nadie se contagia haciendo lo que tiene que hacer o trabajando con las medidas de protección y el cuidándose…se contagia solo la gente que se relaja y no hace lo que corresponde, como no usar barbijos, no lavarse las manos, no guardar distancia obligatoria, juntarse a comer, tomar mate o simplemente reunirse con personas que no son de su grupo conviviente…las medidas del gobierno nunca van a alcanzar si no existe en cada uno la responsabilidad de cuidarse.