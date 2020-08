Caso 41: Ávila brindó testimonial ante Fiscalía

El infectado, de 52 años, está acusado está acusado de los delitos de «propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa» y «violación a las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia». Efectivamente, Luis Ávila, el célebre «Caso 41» de coronavirus en la provincia, asesorado por su abogado, Francisco Palau, brindó su testimonio de imputado ante el fiscal, Sebastián Robles, a través de una videollamada.

En diálogo con Diario Panorama, el fiscal Robles informó que Ávila dio su versión desde el 18 de julio hasta el día de su internación en el hospital Independencia.

Ahora, el fiscal llamará a declaración testimonial a varias personas que fueron nombradas.

«Vamos a seguir con la investigación para determinar si hay o no responsabilidad del imputado», agregó el fiscal.

El sábado anterior el juez de Control y Garantías, Dr. Darío Alarcón, ordenó su detención y anteriormente el secuestro de su teléfono celular, ya que según se informó oportunamente «no sabe explicar con claridad sus movimientos».

Por su parte el abogado defensor de Ávila, Dr. Palau, explicó los movimientos, síntomas e internación del paciente 41. Dando a conocer de que todas las personas que estuvieron con él antes del 21 de julio dieron negativo de coronavirus.

«Todas las personas que estuvieron reunidas con Ávila el 18 y 19 de julio dieron negativo, por lo que en ese entonces no era portador del virus», indicó el letrado.

También aclaró que en ningún momento estuvo fuera de la provincia: «En ningún momento Ávila salió de la provincia, y esto no fue objeto de acusación del Ministerio Público Fiscal, está acreditado de que no ha salido de la provincia. Es imposible viajar con el operativo cerrojo que nos ha estado protegiendo todo este tiempo».

Con respecto a los síntomas afirmó que Ávila desde su infancia sufre de asma y alergia y tiene al Dr. Pereda como médico personal por estas afecciones.

«Ávila no es un caso más de Covid, porque desde los 4 años sufre asma y alergia y desde hace muchos años atrás consulta al Dr. Pereda, a raíz de sus problemas porque en esta altura del año en agosto, siempre sufre de carraspera y dolor de garganta. Cuando lo fue a ver, tenía esos síntomas, un poco de cansancio y febrícula», indicó el abogado.

«El 24 de julio fue a ver al médico, pero quiero agregar que el día 21 de julio ha ido de visita a la casa de su hija, Agustina que está casada con el sr. Ezequiel Sánchez, ellos tienen un bebé de tres meses y hoy lamentablemente los tres dieron positivos, ahora si ya estaba contagiado su yerno, o no. No lo sabemos y es una hipótesis que maneja la policía». «No podemos acusar como culpable de algo tanto al yerno o a Ávila. Porque veo en redes sociales los comentarios y me generan bastante temor la falta de empatía».

La Internación

«Pereda le receta lo que le da todos los años, se levanta mucho mejor y almuerza con su madre y ella también le dice que no se sentía muy bien y van a verlo al Dr. Valdéz. Ávila continuó en su casa, pero el día 29, Pereda no lo puede atender por lo que va a verlo al Dr. Valdéz en donde le receta corticoides y le pide una radiografía de tórax».

«El día 31 de julio ya no se siente muy bien y va a la guardia del Instituto de Cardiología en donde lo atiende el Dr. Alderete y él le dice que concurra al Hospital Independencia, era tarde y al otro día a las 10 de la mañana comienza a llamar al 107, pero como vive cerca va al hospital en donde se entrevista con el médico de guardia y él le dice que posiblemente empeoró su angina y le dan Dipirona y Dexametasona. Regresa a su domicilio y a la noche comienza con dolor de cabeza y garganta».

«Mi cliente nunca sospechó de ser positivo de covid-19 porque sus síntomas fueron bastantes similares a los que siente en esta época del año por su afección de asma y alergia», indicó el Dr. Palau al medio de prensa.