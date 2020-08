Fernández extendió el distanciamiento social hasta el 30 de agosto

El Gobernador, Dr Gerardo Zamora, posteó en redes sociales los conceptos más sobresalientes del Presidente, Alberto Fernández, que anunció la prórroga del distanciamiento social hasta el 30 de agosto.

Alberto Fernández:

✅»A principios de 2021 podremos contar con la vacuna, el mundo está enfermo y la verdad que la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro de las personas, la cercanía. No me gusta decir una cosa por otra. No estamos en condiciones de decidir con quién me encuentro o no sin que sea un riesgo para ambos».

✅»Nosotros desde el primer día nos hemos trazado un plan que es decirles la verdad. Necesitábamos ordenar el sistema de salud y ganar tiempo hasta que la ciencia encuentre la solución médica».

✅»El riesgo siempre existe. El riesgo de que estemos tranquilos, relajados y pensemos que esto es lo peor que ha pasado es peligroso, la pandemia fue circulando por el mundo y hoy tiene a América Latina como epicentro con lo que tenemos que ser conscientes de que el mundo tiene una enfermedad que el único remedio que ha encontrado hasta el momento es evitar el contacto de unos con otros».

✅»Hasta que llegue la vacuna tenemos que pedirles la máxima prudencia en el encontrarse los unos a los otros. La gente circula, los negocios se han abierto. La realidad es que esta en nuestras manos cuidarnos, ya no depende de una desicion política. Esta en nuestras manos».

✅»Para muchos esto se ha convertido en un tiempo en el que están sin libertad pero que lamentablemente tenemos que decirles que en esos encuentros, en esos abrazos el riesgo se potencia enormemente».

✅»En este tiempo tuvimos muchos logros. El primero es el fortalecimiento del sistema de salud, multiplicamos por dos las camas de terapia intensiva y por más las otras camas (con axel)».

✅»Si con Horacio no hubiéramos trabajado en este tiempo hoy estaríamos en un problema mayor con la ciudad».

✅»Pudimos fortalecer nuestro sistema de salud en todo el país. Hoy en día a nadie le falta un respirador artificial. Nosotros nos pusimos el límite de que ningún médico tenga que elegir entre a quien salva y a quien no, no obstante el número de contagios crece y crece la demanda de atención a niveles preocupantes.

✅»Quiero darles las gracias a los trabajadores de la salud porque ellos han hecho un esfuerzo sobrehumano para que el sistema funcione. Quiero agradecerle a la inmensa mayoría de argentinos que han entendido el riesgo. Quiero agradecerles a los adultos mayores que se quedan en sus casa cuidandose. La verdad la inmensa mayoría de los argentinos esta cumpliendo con las indicaciones que el sistema de salud está dando. El riesgo existe y no ha desaparecido.

✅»Esto empezó con un sistema que creaba un aislamiento obligatorio y después fue un distanciamiento social, fuimos abriendo actividades, comercios e industrias con protocolos. En los lugares donde se ha respetado el protocolo no ha habido problemas de contagios. Los problemas de contagios se dan por esos encuentros sociales. Nunca hay que olvidarse que esta es una enfermedad que no da síntomas».

✅»Hubiera querido que todos los argentinos pudieran presenciar la reunión que tuve ayer con los gobernadores. Hubiera querido que escuchen a los gobernadores de Jujuy y de Santiago del Estero donde tuvieron un aumento estrepitoso de casos. Jujuy fue una provincia que durante más de 100 días no tuvo ni un caso. Jujuy se ofrecía para que los equipos de fútbol vuelvan entrenar hasta que un día dos policías fueron a Bolivia a comprar coca y otros fueron a comprar mercadería en bolivia y regaron el virus. Hoy tenemos 14 provincias con el virus.

✅»Quiero decirles la verdad. Hoy tenemos una ventana de esperanza. La realidad es que en silencio trabajando con Astra Séneca y el aporte de la universidad de Oxford logramos ser los productores para toda Latinoamérica junto con México de la vacuna para el Covid-19. Estoy feliz con esta unión que nos dio la historia. Astra Séneca es uno de los laboratorios más importantes del mundo que ha elegido a una empresa argentina donde trabajan un montón de investigadores del Conicet. Estamos trabajando para que lo antes posible tengamos la vacuna y confío que eso pueda ocurrir en el primer trimestre del año entrante. Mi gratitud por haber elegido Argentina y mi alegría de poder trabajar con México pero falta todavía».

✅Todo lo que hicimos no fue en vano, tuvo sentido y nos permite hoy estar en este lugar: somos el país con menor cantidad de muertes. Nosotros en todo este tiempo hemos podido ir controlando lo que pasa con la pandemia. Hoy tenemos un problema muy serio y es que se ha expandido en casi todo el territorio el virus. Miren lo que ha pasado en Salta, Jujuy, Chaco, zona cercana a Buenos Aires, empieza a expandirse. Miren lo que pasa en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Río Grande. Fíjense que Entre Ríos por ejemplo tiene un foco importante en Paraná pero toda Entre Ríos está teñido. Fíjense que Córdoba tiene más casos. El problema hoy es que el virus se ha expandido y vamos a ver como esa expansión ha hecho que las camas se comiencen a reclamar a otro ritmo».

✅»Por este cuadro ayer hablé con los gobernadores para en conjunto tomar una decisión de como seguimos. Todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación. Hay experiencias que nosotros hemos visto en 3 provincias: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En Córdoba cuando han detectado el foco han focalizado los lugares y puso restricciones muy estrictas. Todos han estado de acuerdo en que el grave problema son las reuniones sociales. En todos lados se observa un crecimiento de los contagio. Todavía, salvo en el caso de Jujuy donde el sistema de salud se ha saturado al 93% el resto esta controlado. Acá tenemos un caso paradigmático porque fue una provincia con más de cien días sin casos. En la ciudad de Buenos Aires han logrado amesetar los contagios y nosotros contamos con el jefe de gobierno que esa meseta comience a bajar. Tenemos que estar muy atentos. Mientras mantengamos estos números y comiencen a bajar podemos estar tranquilos».

✅»Yo les pido que entendamos que estamos muy lejos de tener el tema resuelto. Agradezco a los gobernadores porque siento que estamos trabajando en el mismo idioma, que tenemos la misma preocupación. Entiendan que tenemos que ser muy cuidadosos y entiendan que por más discurso de ocasión esta es la realidad. Estamos enfermos, el modo de cuidarnos es quedarnos en casa».

✅»Si los contagios se aceleran estos números van a crecer y yo quiero cumplir con los objetivos es que cada argentino pueda tener atención médica. Yo les pido que entiendan que el riesgo de aumentar la circulación, aumentar los contactos físicos es un problema y esto no es autoritarismo».

✅»Estamos en un momento donde todos estamos preocupados y cansado. Pero la verdad es que tenemos que estar muy atentos porque estamos lejos de resolver el problema. Lo que necesitamos es que el sistema no se sature. Y si estamos cumpliendo es porque ganamos tiempo multiplicando el sistema de salud en argentina. Tenemos la tranquilidad de que hemos aumentado la cantidad de testeos. El porcentaje que hay entre test hechos y gente contagiada crece porque vamos a buscar a posibles contagiados. Tenemos que entender que el problema ya no es el AMBA, se ha diseminado en todo el país por lo que tenemos que potenciar todos los cuidados que dependen de ustedes no de nosotros».

✅»Hemos dispuesto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos hasta el 30 de agosto. Hemos acordado con los gobernadores que en las zonas rojas vamos a volver a la fase uno. En los lugares que no están alcanzados por esa disposición van a seguir el distanciamiento social que es algo que siempre debemos cuidar y mantener».