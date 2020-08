LA POLICÍA CONTROLÓ A 2 FAMILIAS ALCOHOLIZADAS Y REVOLTOSAS QUE VIOLABAN LA CUARENTENA Y AGREDIERON A LOS OFICIALES

Las Tijeras. El episodio tuvo lugar en las primeras horas de este lunes, 01:13hs cuando advertidos por un llamado telefónico de personas reunidas clandestinamente, violando las restricciones sanitarias y con música alto volumen, dos familias de la localidad de Las Tijeras promovían desorden, por lo que la policía llegó al lugar controló la situación, luego de que los revoltosos arrojaran elementos contundentes y hasta intentaran herir a un uniformado. Todo culminó con el control de los disturbios y 3 detenidos.

Tal cual lo narran fuentes policiales a las 01,13 de este lunes el Departamento Central de Comunicaciones recibe un llamado advirtiendo que en la localidad de “Las Tijeras” Dpto. Banda; un grupo familiar desde horas tempranas violó todas las normativas sanitarias para combatir la pandemia Articulo 205, pues además de reunirse y escuchar música alto volumen estaban consumiendo bebidas alcohólicas y gritaban desafiantes; promoviendo la desobediencia al aislamiento social; Motivo por el cual el superior de turno se constituyó en el lugar con personal de comisaria comunitaria Nº14 y de la div. prevención 5 Dpto. de seguridad ciudadana Nº5 ESTE; ya en el lugar constató efectivamente lo denunciado, observando a un grupo de personas aproximadamente 20 sujetos entre masculinos y femeninos, los que estaban en la parte trasera de una vivienda tipo modulo, consumiendo bebidas alcohólicas, a los gritos y con música alto volumen, como así también habían realizado un fogón motivo por el cual inmediatamente se le informó al Sr. Fiscal de Turno DR. ALVARO YAGÜE, sobre la violación a la normativa legal vigente además de que ninguno de estos contaba con el barbijo obligatorio y que según vecinos se trataría de la familia de apellido CUELLAR Y GALLARDO quienes viven todos en el mismo terreno, pero en módulos habitacionales diferentes, siendo familiares y amigos los que estaban reunidos, se hace notar que los fines de semana acostumbran a realizar este tipo de desmanes en la zona, pues ya con anterioridad personal de Cria comunitaria Nº 56 fue agredido y lesionado por este grupo, quien se jacta de ser “ bien bravos” , ante todo este panorama, el SR. FISCAL ordenó en primera instancia que se proceda a identificar y demorar a estas personas, motivo por el cual se ingresa a esta propiedad la cual no está cercada ni delimitada poner en conocimiento de estos individuos sobre los motivos de la presencia policial unos se dieron a la fuga ( salieron corriendo hacia la zona montuosa lado del canal ) y otros desafiantes manifestaron que NO LES IMPORTA DE NINGUNA ORDEN JUDICIAL Y DESAFIABAN, “QUE EL FISCAL VENGA Y NOS LLEVE”, es así que al detectar que estas personas comenzaron a ser agresivas uno de los individuos trato de agredir a un oficial de comisaria 14, motivo por el cual fue reducido y puesto bajo custodia siendo identificado de apellido Gallardo (30) domiciliado en el lugar, esto generó el enojo de las femeninas que se encontraban allí, ocasión en la que una de ellas atino a golpear en los genitales a un oficial y a viva voz repetía, “ Flavia me llamo “, mientras agredida al personal.

Ante tal panorama personal en el lugar solicitó apoyo, ya que comenzaron a arrojar elementos contundentes, rápidamente llegaron más uniformados con personal femenino quienes lograron reducir a la agresora ya puesta en custodia se la identifica, la misma también de apellido Gallardo (28). También una segunda mujer (hna. de la aprehendida), lanzó desde una corta distancia una mitad de un ladrillo hacia el personal impactando en la pierna del superior a cargo, impactando en su pierna izquierda, la misma tomó también un arma blanca, tipo cuchillo carnicero, desde el interior de la casa e intentó agredir a los uniformados, para nuevamente ingresa la vivienda manifestando que se quitara la vida si su pareja, uno de los aprendidos, era llevado a la dependencia policial.

Como resumen de los hechos, se logró controlar la situación y aprehender a dos masculinos y una femenina. Dispuesto por el Sr Fiscal que sean trasladados sede policial en calidad de APREHENDIDOS por S.D. de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones; así mismo se procedió al secuestro del ladrillo que la agresora lanzo; ya que este grupo familiar es numeroso no se logró el secuestro del equipo de música; por lo que consultado a la superioridad se dispuso el despeje de la zona y se proceda a realizar las diligencias pertinentes. Se pide a la población que denuncie este tipo de accionar para seguir cuidando a los santiagueños y prevenir la expansión del virus covid19, para lo cual la Policía trabaja sin descanso para hacer cumplir las medidas sanitarias y cuidar a cada santiagueño.