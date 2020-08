17A- Covid-19: 372 casos confirmados acumulados

En el día de hoy no se procesaron muestras por lo que la actualización de casos se realizará mañana a partir de los informes del Centro de Estudios Metabólicos y Moleculares.

Total confirmados acumulados a la fecha: 372

Recuperados: 42

Pacientes internados: 21 positivos en el Hospital Independencia, de los cuales 7 están en UTI sin Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). Además, 2 pacientes internados en el sub sector privado.

Pacientes en aislamiento intermedio: 56 (30 pacientes en el Nodo Tecnológico, 14 en Termas de Río Hondo y 12 en Nueva Esperanza)

Pacientes en aislamiento sanitario domiciliario: 250 personas.

Finalizaron el aislamiento preventivo obligatorio: 1929 personas.

En seguimiento epidemiológico: 21 personas con antecedente de viaje.

Descartados: 7536 casos, de los cuales 253 fueron contactos de caso confirmado.

Aclaración: El reporte del día de hoy del Ministerio de Salud de la Nación, refleja los datos con un día de atraso. Por lo tanto, no se registran los casos confirmados en el día de ayer.

El Ministerio de Salud informó que el Protocolo para hisopados a contactos estrechos de casos positivos se realizará de manera programada y según el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo a la situación epidemiológica. En consecuencia la prueba de hisopado se realizará:

• Los contactos estrechos de casos confirmados que presenten dos o más de los siguientes síntomas de COVID 19: fiebre, falta de aire, tos, dolor de garganta, pérdida repentina de gusto y olfato, cefalea, vómitos o diarrea.

• Los contactos estrechos que tengan factores de riesgo: inmunosuprimidos, diabéticos, trasplantados o personas con EPOC, pacientes dializados y oncológicos, mayores de 60 años y embarazadas.

Es muy importante subrayar que SIEMPRE se deberá realizar un AISLAMIENTO sanitario obligatorio por 14 días en su domicilio o en un centro de aislamiento si no dispone de lugar adecuado para ello, independientemente de que el resultado del hisopado sea positivo o negativo o aquellas personas que no han sido hisopadas por no presentar síntomas y han sido contactos estrechos.

También se advierte que, estando con las condiciones descriptas anteriormente, las personas NO DEBE CONCURRIR A LOS LUGARES DE TRABAJO hasta cumplir con el plazo del aislamiento.

Se recuerda que quedan terminantemente prohibidas las reuniones familiares y sociales.