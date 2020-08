“Quique” López, un referente del periodismo provincial falleció esta madrugada

Dejó una imborrable huella en el corazón de sus compañeros, familiares y amigos. Un referente del periodismo santiagueño, quien supo construir una carrera de más de 40 años en nuestra provincia dejó de existir en la madrugada de hoy. (Nuevo Diario)

Enrique “Quique” López (62) padecía una dolencia que no pudo superar, quizás porque el destino escribe para todos una partitura.

Quienes lo conocimos sabemos perfectamente de su valía como comunicador y quienes fueron sus amigos –del medio o no– sienten su ausencia irremplazable como una daga al corazón.

Suelen decir que hay hombres que dejan huella y eso es lo que hizo Quique. Supo ser un referente de la comunicación santiagueña en el ámbito político siendo el primer conductor del ciclo de Actualidad Política que lleva más de 30 años al aire.

Transitó durante su carrera por cargos institucionales de valía como la Secretaría de Prensa del Poder Judicial, bajo la presidencia del Dr. Ernesto Kozameh.

Allí volcó toda su experiencia y sabiduría acumulada en la profesión y en el desempeño como Secretario de Prensa durante gobiernos justicialistas.

Luego de dejar los mismos siguió haciendo de su pluma y su voz una de las más leídas y escuchadas de la Provincia.

Podías coincidir con él o no, lo que no se podía era no escucharlo o leerlo.

Defendía sus ideales contra viento y marea, por más fuerte que fueran los vientos en contra su voz soplaba igual.

LV11 fue su casa, allí creció, se formó, luchó por hacer del periodismo una forma de vida.

Se fue esta madrugada, rodeado de su familia y amigos más íntimos quienes entienden que no fue un adiós sino simplemente un hasta luego.

Quique está presente con su sonrisa, su frontalidad, su sentido profundo de la amistad. ¡Hasta siempre gladiador!