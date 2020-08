El Sease incorpora más líneas de atención y se realizan testeos rápidos en barrios de la Capital

El Sease 107 incorpora nuevas líneas de atención a la comunidad con profesionales de atención primaria de la salud. Serán 15 las líneas rotativas que buscan brindar contención a las necesidades de las personas que se comunican en este contexto de pandemia.

Así lo informaron el Dr. Ariel Trejo, director del Sease y la Dra. Martha Tarchini, directora de Atención Primaria de la Salud (APS) desde el FORUM, lugar donde actualmente funciona el call center del servicio de emergencias.

La doctora Marta Tarchini, explicó que se sumará personal calificado de APS, educadoras para la salud y trabajadoras sociales “para trabajar en la contención global del paciente”.

“La primera línea de contención la tenemos en el 107. El objetivo es dar respuestas a la comunidad. Comenzamos con cuatro líneas rotativas, y ahora tenemos 15. Ampliamos la capacidad operativa porque la cantidad de llamadas superó la estructura que teníamos”, señaló el Dr. Trejo.

Además, indicó que, en relación a las llamadas por COVID, “las personas que deben comunicarse al 107 son aquellas que presentan 2 o más síntomas: fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Algunas personas lo hacen demandando un hisopado; pero la comunidad debe entender que eso se realiza según el criterio epidemiológico. Es decir, el hisopado se realiza a personas que presenten síntomas y fueron contacto estrecho de casos confirmados o a personas con síntomas que tengan factores de riesgo como diabéticos, inmunosuprimidos, enfermos oncológicos, mayores de 60 años, embarazadas. A ese grupo nos estamos abocando fuertemente para tratar de hacer la contención efectiva, ya sea en los domicilios o en los centros asistenciales que corresponda”, puntualizó el Dr. Trejo y subrayó que: “aunque la persona tenga o no síntomas, esté o no esté hisopado, y aunque el hisopado sea no detectable (negativo), si la persona fue contacto estrecho de una caso positivo debe hacer el aislamiento social obligatorio de 14 días”.

En relación a los y las profesionales de APS que se incorporarán al 107, la Dra. Tarchini señaló que el equipo de salud del primer nivel de atención “ha sido seleccionado por su conocimiento de la territorialidad. Tienen la capacidad de identificar el riesgo social y de trabajar en equipo con el resto de los ministerios”.

Tarchini especificó que “no sólo se abocarán a identificar los síntomas clínicos sino que un objetivo es “hacer una escucha activa de las personas que llaman con un alto nivel de ansiedad solicitando hisopados”. En este sentido la Directora puntualizó: “La urgencia no es el hisopado sino el aislamiento de toda persona que fue contacto estrecho o que es diagnosticada con COVID positivo” e indicó que las profesionales explicarán con detalle a las personas cómo realizar el aislamiento sanitario y evacuarán todas las dudas que se presenten. “Preocupa a las autoridades, todo el contexto alrededor de un paciente con COVID positivo o contacto estrecho, a partir del cual, aquellas personas que conocen a la persona contagiada, se quieren hacer el hisopado para sacarse las dudas. Tenemos que confiar en los médicos y en el criterio epidemiológico para el hisopado y estamos atentos a si se presentan síntomas o se agrava un síntoma leve para poder llegar con la respuesta del 107y trasladar al paciente a un centro asistencial”.

Cabe destacar que el SEASE comenzó con 4 líneas rotativas, luego pasó a tener 8 y ahora contará con 15 líneas que atienden las 24 hs. no solo los llamados por COVID 19 sino por la accidentologia y otras emergencias médicas.

En estos momentos, el SEASE atiende un promedio de 1000 a 1200 llamadas. Antes del 7 de agosto, se atendía un promedio de 220 llamadas diarias.

En otro orden, la Dra Tarchini informó que se realizarán operativo de testeo rápido en los barrios siglo XX, siglo XIX, siglo XXI y Reconquista.

En estos barrios se hará un mapeo epidemiológico de acuerdo a los test rápidos, para ver si es necesario diagramar o programar algún hisopado, según explicó la directora. También los agentes sanitarios harán identificación de personas sintomáticas o con algún riesgo. “Un tema importante son las embarazadas, en donde comenzaremos a con aquellas que tengan diagnóstico positivo, para controlarlas en su hogar hasta que puedan concurrir al centro asistencial. Hay un equipo itinerante que las estará monitoreando mientras dure su aislamiento”, subrayó la Dra. Tarchini.