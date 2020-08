Sin nombrarlo, el Presidente volvió a referirse a la charla que mantuvo meses atrás con el exmandatario. Fue durante el acto en el que dejó inaugurada la estación Villa Rosa del ferrocarril Belgrano Norte.

Alberto Fernández a Macri: «Yo preferí preservar la salud de la gente antes que ganar un peso más»

24 de agosto de 2020 18:02

Alberto Fernández durante la inauguración de la estación Villa Rosa. Foto: Télam.

En esta línea, el Presidente brindó más datos que contradicen a la oposición y sus críticas a la cuarentena. «La actividad industrial de la argentina está por encima de los niveles que registraba en marzo y esto fue posible por la comprensión y el esfuerzo de todos; pero el riesgo de la pandemia no ha terminado y poco a poco vamos a ir volviendo», reflexionó.

Durante el acto de inauguración de la estación Villa Rosa del ferrocarril Belgrano Norte, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

«Veo los resultados y no nos equivocamos. El salario real por supuesto que cayó pero la mitad de lo que cayó el año anterior. No me equivoque. Lo mejor que hicimos fue llevar asistencia a los que necesitaban», sostuvo Alberto Fernández, que volvió a destacar las medidas de la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Por último, Alberto también se refirió al decreto que declara como servicio esencial a la telefonía móvil, internet y cable, y remarcó: «Me di cuenta que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires había seis mil chicos que no acceden a internet y como no tienen internet no les llegaban las clases”.