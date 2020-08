HCD: Tasas municipales y recibos de haberes tendrán inserta una leyenda alusiva a la campaña “NO a la Violencia de Género”

25.08.20 Se concretó la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, la misma fue presidida por su titular, Humberto Eduardo Santillán, con la presencia de 9 ediles. El Frente Cívico repudió las expresiones “irresponsables e incoherentes”, en un medio televisivo, del ex Presidente, Eduardo Duhalde. Se sancionó la ordenanza por la cual que “las boletas de las diferentes tasas municipales, como asimismo en los recibos de haberes del personal municipal, se inserte una leyenda alusiva a la campaña “NO a la Violencia de Género”. Asimismo, se adhiere a la declaración del Año 2020 como “Año Internacional de las Enfermeras y las Matronas” por parte de la Organización Mundial de Salud. Así también se declaró de Interés Municipal la Campaña “Semana del Árbol” y su iniciativa “Un Millón de Árboles Argentina”, destinada a la plantación, adopción y donación de árboles nativos en todo el territorio, en especial en nuestra Ciudad Capital”.

En la oportunidad, la concejal María Isabel Pérez Nazar, saludó en nombre del bloque del Frente Cívico a la Policía de la Provincia en el 68 aniversario de su creación “reconociendo el esfuerzo, el sólido y comprometido trabajo que realizan todos los miembros de la fuerza estos días, en particular, en este contexto de pandemia. Por su parte, la concejal, Aida Luz Soria, tuvo palabras de reconocimiento “a la Mujer Policía que ayer celebró su día en la provincia”.

Política

En lo político, en la oportunidad, el concejal Lelio Manzanarez (FC), repudió las expresiones irresponsables e incoherentes, en un medio televisivo, del ex Presidente, Eduardo Duhalde, quien afirmó que “el año que viene no va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares”. Fundó su rechazo en el sólido proceso de consolidación que tiene de la democracia, en la solidez de las instituciones y para refutar a Duhalde tomó los conceptos del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien señaló que “un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático, quizás como ninguna otra fuerza del continente. Tengo un trato diario con la realidad militar y diría que es imposible que un escenario de esas características tenga lugar en la Argentina de hoy. Hay un fuerte compromiso con la democracia y con la Constitución; yo no veo ningún desastre en el horizonte”, desestimó el funcionario nacional.

En la oportunidad, a instancias del concejal, Carlos Basualdo (FC), se reservó y sancionó, por unanimidad, sobre tablas la ordenanza por la cual el municipio de la Capital “se adhiere a la declaración del Año 2020 como “Año Internacional de las Enfermeras y las Matronas” por parte de la Organización Mundial de Salud, y a todos los eventos que se realicen durante el corriente año por dicha conmemoración”. Se remitirá copia autentica de la presente Ordenanza a las autoridades del Colegio de Obstetras de Santiago del Estero, para su conocimiento y los efectos que estime corresponder.

En los fundamentos, el autor indica que “en el año 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas (Parteras), al final de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en Ginebra el pasado mes de mayo. Como viene siendo habitual, ello supone que este organismo internacional dedicara sus esfuerzos de comunicación a la visibilidad del tema elegido para este año. Así, en su página web ya es posible consultar los primeros materiales que ha elaborado con los principales mensajes que pretenden difundir. Por primera vez en la historia, las naciones de todo el mundo se unirán para celebrar los beneficios que los cuidados de enfermería y partería aportan a la salud de la población mundial”.

Agrega que “para la OMS, las enfermeras y matronas desempeñan “una función crucial” en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres y los niños, administrar vacunas que salvan vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y, en general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día”.

Entre otros fundamentos, señala que “además suelen ser el primer y el único lugar de atención disponible en sus comunidades. A fin de lograr la cobertura sanitaria universal, el mundo necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones. Que, ese fue el motivo por el que la Asamblea Mundial de la Salud designó al 2020 como el “Año Internacional de las Enfermeras y Matronas”.

Asimismo, a moción del concejal y jefe de bancada del FC, Lelio Manzanarez, se sancionó una ordenanza por la cual “se declara de Interés Municipal la Campaña “Semana del Árbol” y su iniciativa “Un Millón de Árboles Argentina”, destinada a la plantación, adopción y donación de árboles nativos en todo el territorio, en especial en nuestra Ciudad Capital”. Se entregará copia de la Ordenanza a los organizadores del evento mencionado “Empoderar Asociación Civil”.

En los fundamentos el autor señala que “los bosques y los ´´arboles no sólo embellecen los entornos naturales y nuestras ciudades. Mucho más que eso, brindan una infinidad de servicios socio-económicos y ambientales que los convierten en actores esenciales para garantizar la sostenibilidad de la sociedad humana y de la vida en su conjunto. Los árboles purifican el aire, generan oxígeno, regulan el clima, brindan alimentos, protegen los suelos, incrementan la infiltración del agua en la tierra (aminorando el impacto de las inundaciones), capturan dióxido de carbono (mitigando los efectos del Cambio Climático), promueven la diversidad biológica, y, hasta influyen positivamente en el ánimo de os habitantes”.

Agrega que “en las últimas décadas, nuestro país se ha ubicado entre los diez países con mayor tasa de deforestación a nivel global. Este contexto llevó a la promulgación, en el año 2007, de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o Ley de Bosques Nativos, que nació con el objeto de reducir esta tendencia. Significo un hito fundamental para promover la gestión forestal sustentable, y colaboró en la instalación del tema en la agenda pública-privada, con especial énfasis en el preocupante deterioro de nuestros bosques nativos. Sin embargo, una vez más, la citada Ley no logro su objetivo, ya que desde su sanción se han desmontado más de un millón de hectáreas de bosques protegidos”.

Afirma que “todas estas acciones se enmarcan en un escenario de deterioro ecosistémico global alarmante, que lleva a la comunidad científica internacional a advertir sobre las posibilidades cada vez más certeras, de pasar los límites de carga del sistema planetario, poniendo en riesgo el equilibrio del sistema climático -con el desafío del Cambio Climático como ejemplo principal riesgo global- y con él, el de la sostenibilidad de la vida tal y como la conocemos”.

Concluye, entre otros argumentos que “el nuevo paradigma socio-ambiental que busca dar respuesta a este proceso de destrucción y cosificación de la naturaleza, vine gestándose hace varias décadas. El movimiento ecologista junto a diversos informes y estudios desarrollados por la comunidad científica, revelaron el impacto del ser humano sobre el sistema planetario; de esta forma colaboraron a visibilizarlo, lo hicieron con datos estadísticos y ejemplos concretos de destrucción de los ecosistemas, mostrando como esta destrucción redunda en la vulneración y empobrecidos de nuestras comunidades rurales y urbanas”.

En la oportunidad, se sancionaron las siguientes iniciativas, con despacho de comisión, por unanimidad:

A instancias del Frente Cívico se sancionó la Ordenanza por la cual “se dispone, a partir de la promulgación de la presente Ordenanza que, en las boletas de las diferentes tasas municipales, como asimismo en los recibos de haberes del personal municipal, se inserte la siguiente leyenda:

“NO a la Violencia de Género. NO estás sola. DENUNCIÁ: 144 Línea Nacional gratuita las 24 hs; los 365 días del año- 0800-888-6832 – Línea Provincial Gratuita: Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer”.

En los considerandos se indica que “la imperiosa necesidad de brindar contención, acompañamiento y de instalar el flagelo de la violencia de género en la agenda pública, diseñando e implementando medidas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la problemática de las que resultan victimas las mujeres, tanto en la provincia como en el país y de la necesidad de visibilizar y concientizar sobre esta problemática”.

Agrega que “el relevamiento realizado y difundido por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que Sí Nos Ven” tomando en consideración el período 1 de enero a 30 de marzo del corriente año, arrojó una cifra de 86 femicidios en el país”.

Sostiene que “la organización social identificó 24 femicidios en el mes de marzo, es decir uno cada 29 horas, donde el 65% fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas y por lo cual 23 niñas y niños perdieron a sus madres durante el mes pasado”.

Señala que “el 62% de los femicidios cometidos durante los tres primeros meses del año ocurrieron en la vivienda de la víctima, un dato destacado del informe por el contexto de aislamiento social donde las mujeres muchas veces conviven con el violento”.

Se sancionó la Resolución, promovida por el Frente Cívico, por la cual “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para proceder a la reparación integral del puente peatonal ubicado sobre Av. del Libertador en la intersección con calle Pablo Splinder, en el barrio Jorge Newbery”.

Se sancionó la resolución, propiciada por el Frente Cívico, por la cual “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la reparación y/o reposición de artefactos lumínicos en calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre calles Coronel Súarez y Chasqui, en el barrio Sarmiento”.

Asimismo, se sancionó la Resolución promovida por el bloque del Frente Cívico, por la cual “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la dependencia pertinente, proceda a realizar un estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la realización de las siguientes obras en el barrio Huaico Hondo:

• Instalación de un contenedor para el depósito de residuos domiciliarios en la intersección de calles Fray Juan Grande y Calle 203; y

• Reparación y/o reposición de los artefactos lumínicos en el sector antes mencionado.-